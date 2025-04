Wereldkampioen Rico Verhoeven ontvangt forse kritiek van eeuwige rivaal: 'Ik heb daar mijn bedenkingen bij'

Jamal Ben Saddik heeft "zijn bedenkingen" bij het titelgevecht (14 juni) tussen Rico Verhoeven en Artem Vakhitov, zo meldt hij aan Sportnieuws.nl. De kickbokser denkt dat Verhoeven bewust voor de Rus als tegenstander heeft gekozen om "zijn titel zo lang mogelijk bij zich te houden."

Zelf moet Ben Saddik zaterdag aan de bak tijdens de eerste fase van het Last Heavyweight Standing Tournament, dat door Glory nieuw is opgezet. Zijn tegenstander is Cristian Ristea.

"Het is een zeer ervaren vechter, explosief. Ik heb zijn eerdere gevechten bekeken en hij heeft zeker kracht in beide handen. Dus dit wordt een partij om naar uit te kijken. Hij is in het toernooi één van de vechters met de meeste ervaring."

Teamgenoten

Ben Saddik traint bij SB Gym in Utrecht, de thuisbasis van meerdere grote namen binnen Glory, zoals Nabil Khachab en Murat Aygün. Ook zij zijn deelnemers aan Last Heavyweight Standing en trainen onder leiding van Saïd el Badaoui.

Als ze doorgaan naar de volgende ronde, kunnen ze ook tegen elkaar worden geloot. Het 2,05 meter lange zwaargewicht maakt zich daar echter nog geen zorgen over: "Die weg is nog lang. Ik denk dat we daar momenteel niet aan hoeven te denken."

Waarde van het toernooi

Tijdens de persconferentie gaf het zwaargewicht al aan hoe waardevol een deelname aan het toernooi voor hem is. Hij vergeleek het zelfs met de titel in de heavyweight divisie. "Er is niets groters dan dat", zegt hij. "Je begint op 5 april en moet zes wedstrijden winnen om de finish te halen in december."

"Het is een jaarplanning", gaat hij verder. "En als je zo'n toernooi op je naam kunt schrijven: daar draait het om." Hiermee lijkt hij een een kleine steek onder water uit te delen aan titelhouder Rico Verhoeven, die (vooralsnog) niet aan het toernooi deelneemt.

Geen waardig titelgevecht

Rivaal Rico Verhoeven zal het 14 juni tijdens Glory 100 opnemen tegen Artem Vakhitov, de voormalig kampioen in de light heavyweight divisie. Toen Glory Verhoevens tegenstander bekend maakte, waren de reacties verdeeld. Er werd veelal gesuggereerd dat Vakhitov geen grote uitdaging zou zijn voor Verhoeven.

Ook Ben Saddik is matig enthousiast over de partij: "Met alle respect voor Vakhitov, maar ik vind het geen waardig titelgevecht. Vakhitov is 30 kilo lichter dan hem (Verhoeven, red.) dus ik snap die match niet zo zeer, ik heb daar mijn bedenkingen bij. Ik denk dat hij heel kieskeurig is met zijn tegenstanders. Ik denk dat hij deze tegenstander heeft gekozen om zijn titel zo lang mogelijk bij hem te houden."