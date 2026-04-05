Zwaargewichten Derek Chisora (42) en Deontay Wilder (40) leverden in Londen een heerlijke bokspartij af. Veteranen Del Boy en The Bronze Bomber gaven de fans in de O2 Arena waar voor hun geld. Na een uitputtingsslag kreeg Wilder de zege toegewezen.

Engelsman Chisora is maar liefst 18 kilogram zwaarder dan de Amerikaan Deontay Wilder. De weegschaal gaf een persoonlijk recordgewicht aan voor de Britse vechter. Tijdens de officiële weging op vrijdag in York Hall tikte Chisora 120,9 kg aan. Ter vergelijking: Wilder woog 102,7 kg.

Cornerman komt uit de hoek

Direct in de openingsronde was er een spraakmakend moment. De boksers drukten elkaar tegen de ringen aan en ze dreigden over de elastische touwen heen te kukelen. De referee kwam tussenbeide, wat uiteraard nodig en logisch was.

Maar ook de verzorger (cornerman) van Chisora liep het canvas op om zich ermee te bemoeien. Dat is uiteraard niet gewenst, waarop de referee hem wegstuurde. Ook kreeg Chisora een waarschuwing van de ref. Als de cornerman zich niet direct uit de voeten had gemaakt, was een diskwalificatie niet ondenkbaar.

WHAT JUST HAPPENED?! 😱



Intens

Wie de twee flamboyante vechters aan het werk ziet, zou niet denken dat ze al in de 40 zijn. Beiden toonden veel agressie, hielden zich niet in, namen risico's en wilden liever een riskante zware klap uitdelen dan veiligere tikjes.

Lange tijd was het onmogelijk te zeggen welke kant het op zou gaan. In de achtse ronde kwam Wilder met een paar impactvolle stoten. Chisora ging neer en klauterde weer omhoog, waarna Wilder grappig genoeg tegen hem zei: "Ik hou van je!"

Anthony Joshua

Topbokser Anthony Joshua werd na die ronde live geïnterviewd en hij zei terecht: "Het gaat hier niet meer om techniek. Het gaat er simpelweg op wie dit het meest wil." Alles werd daarna uit de kast getrokken door de showmannen. In ronde tien begonnen ze uitgebreid tegen elkaar te praten, trachtend elkaar op te fokken.

In de voorlaatste ronde ging Chisora nogmaals neer en in het ultieme blokje van 3 minuten zat er niet zoveel meer in de tank bij de moegestreden boksers. Maar Wilder had volgens de jury dus al genoeg gedaan. In zijn speech zei hij dat hij zich een beetje had ingehouden om Chisora te sparen.

Pensioen

Voor Chisora was dit zijn 50e en laatste gevecht in zijn carrière. Hij benadrukte dat hij zelfs bij winst met pensioen gaat.