Toon Aerts pakte vorige maand bij afwezigheid van Mathieu van der Poel de Europese titel veldrijden en dus leek het leven hem toe te lachen. De Belg blijkt echter vlak na dat mooie succes iets vreselijks mee te hebben gemaakt.

De Belg won op 9 november het EK en dat was het volgende hoogtepunt voor hem, want zijn partner Tamara was op dat moment ook nog eens zwanger De twee maakten zich dus op voor de komst van de kleine, maar vijf dagen na de gouden race van Aerts sloeg het noodlot toe. De renner en zijn geliefde verloren toen namelijk hun ongeboren kindje Billie.

Dat onthullen de twee in een aangrijpende post op hun Instagram: "Billie’tje, wat maakte je ons gelukkig toen je in ons leven kwam. Je bracht ons op een wolkje naar papa’s mooie overwinning op het EK, maar 5 dagen later liet je ons goed schrikken. Je had je buiten de baarmoeder genesteld en daardoor moest mama met spoed geopereerd worden en raakten we je kwijt. "

"Het doet ons pijn dat we je nooit hebben kunnen knuffelen. Het verdriet zal samen met mama’s herstel nog wel even tijd nodig hebben. Je bent het kleinste sterretje op papa’s trui, waardoor hij de trui met nog meer trotsheid zal dragen! We houden van je Billie, je zit voor altijd in ons hart."

Aerts boekte na de winst van de Europese titel nog weinig aansprekende resultaten, maar het is nu wel duidelijk dat er sindsdien belangrijkere dingen in zijn leven speelde. De Belg reed sinds het winnen het EK vier veldritten met een achtste plek als beste resultaat.

Rivaal van Van der Poel

De veldrijder is normaal gesproken één van de rivalen van Mathieu van der Poel in het veldrijden. Aerts werd in 2016 ook al eens Europees kampioen en troefde toen de Nederlander af. Op WK's lukte dat echter nog niet. De Belg pakte in 2019, 2020 en 2021 brons, maar al die edities werden gewonnen door Van der Poel.