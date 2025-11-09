Pim Ronhaar is zijn Europese titel veldrijden kwijt. De renner uit Hellendoorn lag vlak voor de finish nog op de eerste plek, maar eindigde tijdens het EK in het Belgische Middelkerk alsnog als vierde. Toon Aerts is de nieuwe Europees kampioen veldrijden.

Een groep van zeven renners ging de laatste van acht ronden in op het zanderige parcours in Middelkerke, met daarbij Ronhaar. Mees Hendrikx zat daar vlak achter. Ronhaar nam voorafgaand aan de laatste passage op het strand de koppositie over van Wyseure, maar werd in het laatste deel van de ronde voorbijgesneld door Nys en Aerts. Hendrikx eindigde als zevende.

Nys en Aerts gingen uiteindelijk zij aan zij richting de finish en laatstgenoemde bleek uiteindelijk de beste in een sprint. Nys eindigde als tweede en het brons ging naar Wyseure. Hij won dan weer in een sprint van Ronhaar, waardoor er voor de Nederlander een zure vierde plek overblijft en hij zijn titel van vorig jaar dus niet heeft kunnen prolongeren.

De Europese kampioenschappen veldrijden voor de mannen worden sinds 2015 jaarlijks georganiseerd. Voor Aerts is het de tweede Europese titel, na 2016. Mathieu van der Poel won de titel drie keer. Lars van der Haar, nu twaalfde, won de titel twee keer.

'Eindelijk eens wat geluk'

Aerts was na afloop emotioneel en dolgelukkig door de zege op het EK. " Dit is zo'n speciale dag. Bijna 10 jaar geleden begon mijn carrière op het EK. En nu - zoveel jaar later - kan ik mijn tweede carrière opnieuw lanceren. Er is in die 10 jaar - en vooral in die laatste jaren - heel veel gebeurd. Ik had niet gedacht dat het na al die pech nog in zijn plooi zou vallen. Hiervoor bleef ik op mijn tanden bijten en het is zeker niet makkelijk geweest", zo vertelde Aerts tegenover het Belgische Sporza.

De wereldberoemde renners als Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock waren niet actief op het EK veldrijden. De wegrenners, die furore maakten in het veldrijden, hebben nog niet bekend gemaakt of en welke wedstrijden ze in het veldrijden zullen gaan doen.