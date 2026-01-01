De jaarwisseling is Mathieu van der Poel gunstig gezind. De Nederlandse alleskunner op de fiets moest op nieuwjaarsdag meteen aan de bak in het Belgische Baal voor de traditionele eerste veldrit van het nieuwe jaar. Daar was het vallen en opstaan voor Van der Poel.

Van der Poel heeft zijn zevende zege in zeven veldritten binnen. De wereldkampioen was op nieuwjaarsdag ook verreweg de sterkste in de Grote Prijs Sven Nys in het Vlaamse Baal. Eerder won de Nederlander in Loenhout, Gavere, Hofstade, Namen, Antwerpen en Koksijde.

Harde val tegen hek

De Brabander had in Baal het meeste last van Alpecin-ploeggenoot Emiel Verstrynge. De Belg kon lang mee met Van der Poel, die iets voor de helft van de modderige cross ten val kwam en hard met zijn schouder tegen een hek viel. Hij krabbelde snel overeind, reed terug in het wiel van Verstrynge (die tijdens het veldrijden voor een ander team in actie komt) en plaatste later in de wedstrijd een beslissende versnelling.

'Samen Tour de France gedaan'

Na afloop glunderde Van der Poel zienderogen van het duel met zijn Belgische ploeggenoot. "Ik raakte uit het spoor en lag op de grond", zei hij tegen In De Leiderstrui over zijn val. "Emiel was heel sterk, hij had een goede dag en ging lang mee. Dat was knap. Er is onderling niet veel gezegd, maar dat is ook niet nodig. Hij is een leuke jongen met veel talent en ik ken hem goed, want we hebben samen de Tour de France gedaan."

Blij met modder

Dat het eindelijk weer eens modderig was na de vrieskou van de afgelopen veldritten, kon Van der Poel het meest bekoren. "Het was tof dat er eindelijk wat modder was, dat maakte het technisch en daar heb ik van genoten. Het waren eindelijk weer een beetje cross-omstandigheden. Het was geen superzware modder, maar al wel iets technischer. Zand is altijd leuk, maar de moddercrossen doe ik de laatste jaren liever en liever. We hadden er dit jaar nog niet één gehad, dus ik was wel blij dat het een beetje modderig was."

Nog zes veldritten, ultiem doel is WK

Verstrynge kwam op 37 seconden achterstand als tweede over de finish, de Belg Thibau Nys werd derde op 1.16 minuut. Als het goed is rijdt Van der Poel dit jaar nog zes veldritten, met als ultieme doel het prolongeren van zijn wereldtitel op 1 februari in het Zeeuwse Hulst.