De veldrit in het Belgische Loenhout heeft weer voor een relletje gezorgd omtrent de Nederlandse toprenner Mathieu van der Poel. Hij kende een matige start en werd bij het terug naar voren rijden gehinderd door een supporter langs de kant. Die kwam, onbedoeld of niet, in aanraking met het stuur en de hand van de regerend wereldkampioen. De politie greep snel in en nam de toeschouwer mee naar het bureau voor verhoor.

Van der Poel kwam met de schrik vrij en kon zijn weg vervolgen. Het gehoopte duel met zijn eeuwige veldritconcurrent Wout van Aert kwam er door een lekke band bij de Belg niet. Daardoor kon de Nederlander onbedreigd naar de zege in Loenhout koersen, ondanks dus het oponthoud in het begin. Van der Poel was eerder dit veldritseizoen al eens slachtoffer van een rare actie van een fan, die toen rook uit zijn vape in het gezicht van Van der Poel blies.

'Ik heb wel geluk gehad'

Volgens Sporza gaan de internationale wielrenunie UCI en organisator Golazo een klacht indienen. Van der Poel reageerde vrij laconiek op het incident. "Ik denk dat die man gewoon aan het 'supporteren' was", zei hij in het flashinterview. "Zoiets kan gebeuren. Ik heb wel geluk gehad dat ik niet onderuitging."

Nog altijd ongeslagen

Van der Poel behield in de Azencross zijn ongeslagen status als veldrijder deze winter. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck reed in de cross die meetelt voor de X2O-trofee vanaf de vierde van acht ronden alleen voorop. Van der Poel reed in Loenhout zijn zesde cross van deze winter en was ook ditmaal niet te kloppen. Achter de wereldkampioen finishte de Belg Niels Vandeputte als tweede. De Nederlander Joris Nieuwenhuis, de leider in het klassement, werd derde, net voor zijn landgenoot Ryan Kamp.

Lucinda Brand

Niet alleen bij de mannen was er een Nederlandse winnaar. Bij de vrouwen was Lucinda Brand de sterkste in Loenhout. Brand heeft maandag de Azencross gewonnen, een veldrit die meetelt voor de X2O-trofee. Voor de 36-jarige Dordtse van Baloise Glowi Lions was het haar twaalfde zege op rij. Brand reed dit keer niet van start tot finish voorop. Pas in de slotronde nam ze afstand van haar concurrentes. De Tsjechische Krystina Zemanova werd tweede, de Nederlandse Manon Bakker derde. Brand, die alle vier de voorgaande crossen uit de reeks om de X2O-trofee won, leidt het klassement met een riante voorsprong.

'Ik vreesde haar in de sprint'

Brand was niet goed weg, maar eenmaal vooraan trof ze Bakker, de Britse Zoe Bäckstedt, bezig aan haar tweede cross deze winter na een trainingsongeval, en de Tsjechische Zemanova. Pas in de slotronde viel ze aan. "Het was eigenlijk een poging om Zemanova moe te maken, omdat ik haar vreesde in de sprint", keek ze terug in het flashinterview. "Maar ze kon niet meer volgen. Het was een moeilijke race met veel glibberige bochten en weinig stroken waar je op kracht afstand kon nemen."