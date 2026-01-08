De wetten van de sportwereld zijn soms ontzettend hard. Daar kan de Belgische veldrijder Eli Iserbyt over meepraten. In tranen kondigde de concurrent van Mathieu van der Poel aan noodgedwongen zijn carrière te moeten beëindigen. En dat al op jonge leeftijd.

De 28-jarige West-Vlaming heeft van artsen te horen gekregen dat het door aanhoudende problemen aan de liesslagader te gevaarlijk is om te crossen. "Het is medisch niet meer verantwoord om te fietsen, of het nu recreatief is of op hoog niveau", meldt Iserbyt met betraande ogen aan zijn fans op Instagram.

"Ik heb met jullie altijd de mooie momenten gedeeld. Maar nu wilde ik toch ook dit nieuws met jullie delen, dat het voor mij jammer genoeg niet meer mogelijk is om verder te gaan met zijn carrière", gaat de Belg verder. Een stilte van een paar seconden valt, waarna de video wordt afgesloten.

Medeleven van Van der Poel en Van Aert

Onder de post reageren veel wielrenners en veldrijders, onder wie Van der Poel. 'Veel sterkte', schrijft de Nederlander met een huilend poppetje. Wout van Aert laat een gebroken hart achter. De afzwaaiende Lars van der Haar schrijft: 'Sterkte Eli! Bedankt voor de mooie battles.' Ook voormalig olympisch kampioen Greg Van Avermaet betuigt zijn steun: 'Vreselijk nieuws voor een sportman.'

Rijk palmares

Iserbyt boekte de voorbije jaren 54 overwinningen bij de elite in het veldrijden. Hij won onder meer de wereldbeker in 2022 en 2024, de Superprestige in 2022 en 2024 en vier keer de X2O Trofee. Hij won ook twee keer brons op het WK (2022 en 2023), veroverde in 2020 de Europese titel en in 2024 de Belgische titel.

Iserbyt onderging vier liesoperaties, maar de ingrepen hielpen niet. Hij reed door zijn blessure dit seizoen geen enkele cross. Zijn laatste veldrit was midden februari vorig jaar in Brussel. Daar werd hij vierde. Zijn laatste zege behaalde hij in de Grote Prijs Sven Nys in Baal, op nieuwjaarsdag vorig jaar.