Lucinda Brand (36) is de nieuwe wereldkampioene veldrijden. De Nederlandse werd eerste in Hulst. Het is voor Brand haar tweede wereldtitel. Landgenotes Ceylin del Carmen Alvarado en Puck Pieterse eindigden als tweede en derde, waardoor het podium volledig oranje kleurde.

De beste start was van Pieterse. Zij nam direct de leiding. De Nederlandse liet een week voor het WK veldrijden al zien in topvorm te verkeren met twee overwinningen in Maasmechelen en Hoogerheide. Pieterse werd later ingehaald door Alvarado, maar nam niet lang daarna de koppositie weer over.

Pieterse kwam later echter ten val, waardoor Brand, die inmiddels al de koppositie had overgenomen, alleen weg kon. De valpartij van Pieterse, waarbij ze het verkeerde spoor koos in de afdaling, leverde haar een fatale achterstand van veertien seconden op.

Duel tussen Brand en Alvarado

De strijd ging na de val van Pieterse met name tussen Brand en Alvarado. Na een duel won uiteindelijk eerstgenoemde. De wereldtitel is de kroon op een topseizoen voor Brand, die acht van de twaalf wereldbekerwedstrijden won. Het is de tweede wereldtitel voor Brand. In 2021 bekroonde ze zichzelf voor het eerst tot kampioene.

Lachend verscheen Brand voor de microfoon van de Union Cycliste Internationale na haar zege. "Geweldig", antwoordde ze op de vraag hoe ze zich voelde. "Het is heel fijn om na een goed seizoen te winnen op de belangrijkste dag", aldus Brand die aangaf het speciaal te vinden om in eigen land de zege te boeken. "Het maakt het extra speciaal dat er veel mensen waren om mij aan te moedigen in plaats van slechts vijf leden van de staf", lachte ze. Haar vorige zege boekte ze namelijk in het Belgische Oostende ten tijde van covid-19, waardoor er geen publiek aanwezig kon zijn.

Opvallende afwezigen

Fem van Empel domineerde de afgelopen drie jaar het WK veldrijden. Zij was echter zaterdag niet van de partij in Hulst. Vorige maand besloot ze haar veldritcarrière op pauze te zetten, omdat ze het plezier in de sport kwijt was geraakt.

Ook Marianne Vos was vanwege familieomstandigheden zaterdag niet aanwezig in Hulst. Het wielericoon en de achtvoudig wereldkampioene besloot eerder om dit wielerjaar helemaal niet te crossen, om voor haar vader te zorgen. Henk Vos onderging vorig jaar een operatie. Ook meldde Denise Betsema zich vrijdag af vanwege ziekte. Zij werd vervangen door Larissa Hartog.