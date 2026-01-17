Wielericoon Marianne Vos (38) wisselt deze winter trainingen af met zorgen voor haar vader. Vorig jaar onderging Henk Vos een operatie. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. Vos vertelt er openhartig over.

Vos heeft een erelijst die met geen mogelijkheid kort is samen te vatten. De Brabantse won twee Olympische gouden medailles, drie wereldtitels op de weg, acht wereldtitels veldrijden, plus een UCI Gravel-wereldtitel. Ze behaalde meer dan 250 profzege, waaronder klassiekers als Amstel Gold Race en Omloop Het Nieuwsblad en talrijke etappes in grote rondes.

Vader

In gesprek met NOS zegt ze: "Ik heb een andere winter gehad dan anders. Het cross-seizoen overslaan was al een overweging. Gezondheidsproblemen in de familie, met mijn vader in het ziekenhuis, zijn natuurlijk hetgene waar je het meest op focust. Dan wil je er ook voor hem zijn."

Horizon

Helpt fietsen Vos om met de situatie om te gaan? "Fietsen is een normale dagelijkse bezigheid. Hetgeen waar je elke dag voor opstaat. Nu was het soms lastig om tijd vinden om te trainen. En om nog ergens wat ontspanning te vinden. Aan de andere kant.. De fiets geeft richting. Als je vooruitkijkt naar het seizoen, dan is dat een stip op de horizon. Een optimale voorbereiding kan ik het zeker niet noemen. Toch ben ik zeker wel met de winter en de voorbereiding die ik heb kunnen doen."

Veldrijden

Ook tegenover De Telegraaf vertelt ze over de laatste weken en maanden. Ze mist het veldrijden wel: "Ja, ik houd van die discipline. De afgelopen seizoenen heb ik wel gemerkt dat het steeds moeilijker wordt om alles te combineren met mijn voorbereidingen op de weg. Vorig jaar raakte ik geblesseerd en deze winter werd het met de gezondheidsperikelen moeilijker dan ik verwachtte."

Al met al slaat ze er in om profsport en het familieleven te combineren. "Familie is veel belangrijker dan wat dan ook, maar fietsen vind ik ook fantastisch. Hoewel het heel relatief is, ben ik me op zulke momenten toch ook tegelijk meer bewust van hoe graag ik fiets en met hoeveel liefde ik deze sport doe", aldus Vos.