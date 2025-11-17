Mathieu van der Poel gaat in december terugkeren in het veldrijden. Dat heeft de teammanager Cristoph Roodhooft van Alpecin-Deceuninck bekend gemaakt. Bij welke cross Van der Poel terug zal keren, is nog niet bekend.

Van der Poel heeft meerdere liefdes in het fietsen. Het rijden op de weg is tegenwoordig zijn belangrijkste discipline, maar het veldrijden is samen met het mountainbiken zijn eerste liefde. Van der Poel koos de afgelopen jaren zijn crossen zorgvuldig uit en ook dit jaar gaat hij weer crossen rijden. Wel weet de Nederlander al een periode waarin hij weer in het veldrijden te zien zal zijn.

Roodhooft vertelde bij het Belgische Sporza dat Van der Poel inderdaad terug zal keren in het veldrijden. Rond de kerstperiode zal de wielrenner weer op een cross te zien zijn. Dat zei hij tijdens de X2O Badkamers Trofee, de meest recente cross. Welke cross de terugkeer van Van der Poel zal betekenen is nog niet bekend. De Nederlander gaat zijn precieze winterschema bekend maken bij de officiële parcoursvoorstelling van het WK veldrijden dat in 2026 in het Zeeuwse Hulst wordt gehouden.

Veldrijden en Van der Poel

Vorig crossseizoen reed Van der Poel maar liefst elf ritten. Toen startte de Nederlander met een cross op zondag 22 december in Zonhoven en reed hij zijn laatste cross op 2 februari met het WK in Liévin. Dit jaar keert Van der Poel dus rond de kerst terug en daarbij lijkt het drietal crossen in Antwerpen het meest waarschijnlijke doelwit. Daarbij zouden Antwerpen (20 december), Koksijde (21 december) of Hofstade (22 december) mogelijke crossen kunnen zijn voor de terugkeer van Van der Poel.

De grote drie