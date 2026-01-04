Mathieu van der Poel heeft ook de cross in Zonhoven op zijn naam geschreven. De alleskunner reed vanaf moment één op kop en liet concurrenten als Thibau Nys en Tibor del Grosso met groot overmacht achter zich.

Van der Poel is tot nu toe in een uitstekende vorm dit crossseizoen en zondag stond een van zijn favoriete ritten van het veldrijden op de planning in de cross in Zonhoven. Het technische parcours met de iconische 'kuil' ligt de Nederlander erg goed, want hij wist de laatste twee edities op zijn naam te schrijven. De concurrentie is dit keer ook wat minder, aangezien Wout van Aert zich heeft moeten afmelden. De Belg viel tijdens de cross in Mol en liep daar een breukje in zijn enkel op, waar hij inmiddels aan is geopereerd.

Vliegende start

Ook tijdens de editie van dit jaar was Van der Poel dus topfavoriet en die rol maakte hij al snel waar. De Nederlander schoot er bij de start als een komeet vandoor en pakte direct de leiding en een fors gat met zijn concurrenten. Achter hem vormde een groep met renners als Michael Vantourenhout, Thibau Nys en Tibor del Grosso die op Van der Poel gingen jagen. Laatstgenoemde leek het best in vorm, want hij sloeg een gaatje met de rest. Echter ging de Nederlands kampioen onderuit, waardoor hij zijn andere concurrenten weer moest laten gaan.

Van der Poel liet zich echter niet afleiden en hij bleef een constant verschil van om en nabij de twintig seconden op de achtervolgers houden. Nys bleef echter jagen en de Nederlander begon aan kop een paar kleine foutjes te maken, maar onderuit ging hij niet. Dat kreeg Nys niet voor elkaar. In het midden van de race brak de Belg zijn stuur volledig af, nadat hij over de boarding schoot en zijn jacht op Van der Poel moest staken.

Dominante Van der Poel

Aan de kop van de race werden de foutjes van Van der Poel nog veel zeldzamer en daardoor bleef hij fier aan kop van de race. Del Grosso deed nog zijn uiterste best om zijn teamgenoot in te halen, maar dat lukte niet. Van der Poel kwam alleen over de finish en is voor het derde jaar op rij de snelste in Zonhoven. Del Grosso eindigde als nummer twee achter zijn teamgenoot.