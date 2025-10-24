Tom Pidcock heeft via zijn Instagram schitterend nieuws aangekondigd. De rivaal van Mathieu van der Poel op meerdere disciplines gaat spoedig in het huwelijksbootje stappen.

Na het drukke wielerseizoen is Pidcock met zijn vriendin Behtany Zajac op een welverdiende vakantie. De Engelsman besloot daar om op één knie te gaan en zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Zajac zei ja, waardoor het stel nu verloofd is. De verloofde van Pidcock is zelf interieurdesigner en project manager uit het Engelse Yorkshire. Zajac is inmiddels al meer dan zes jaar samen met de olympisch kampioen op de mountainbike en het stel woont samen in het kleine landje Andorra.

Onder de post van Pidcock en Zajac reageren een hoop bekenden uit de wielerwereld. Zo feliciteert Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, het stel met hun verloving. Ook de Nederlandse veldrijdster Ceylin del Carmen Jans-Alvarado feliciteert het stel, net als ex-wielrenners Nicolas Roche en Puck Moonen. Het is nog niet bekend wanneer Pidcock en Zajac in het huwelijksbootje zullen stappen.

Mathieu van der Poel

Pidcock geldt al jaren als een van de grootste rivalen van Mathieu van der Poel. Dat komt vooral omdat de Brit ook op veel disciplines uitstekend uit de voeten kan. Zo is hij een begenadigd veldrijder, wielrenner en mountainbiker. In die laatste discipline werd hij in 2024 zelfs wereldkampioen in de race waarbij Van der Poel meermaals onderuit ging. In het veldrijden kwam de Nederlander Pidcock vorig seizoen niet tegen. Het is niet bekend of de Brit dit jaar wel weer aan één of meerdere crossen zal deelnemen.

Op dit moment is Pidcock in het wegwielrennen de kopman van Q36.5 Pro Cycling. Die ploeg probeerde zich dit wielerseizoen te verzekeren van een wildcard voor de Tour de France in 2026. Als dit lukt, dan zal de Franse rittenkoers het grootste doel van de Brit worden. De kans is ook zeer aanwezig dat Pidcock zich komend seizoen zal laten zien bij een van de grote mountainbikekampioenschappen.