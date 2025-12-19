Fem van Empel stopt voorlopig met koersen. Dat verrassende nieuws heeft de 23-jarige wereldkampioene veldrijden vrijdag bekend gemaakt. Van Empel wil fysiek en mentaal helemaal herstellen voor ze weer de fiets opstapt.

Drievoudig wereldkampioen Van Empel lastte in maart ook al een pauze in. Dat deed ze zodat ze zich kon richten op haar mentale welzijn. In september keerde Van Empel terug en gaf ze aan niet meer mee te doen aan wegwedstrijden, maar alleen aan het veldrijden. Daar stopt ze nu ook voorlopig mee. Per 1 januari zal Van Empel dus officieel vertrekken bij Visma-Lease a Bike en voorlopig afstand doen van de sport.

Hoewel de trainingen en eerste wedstrijden positief verliepen, merkte Van Empel dat het gevoel dat zij zocht uitbleef. Tijdens de Koppenbergcross moest ze begin november opgeven omdat het op dat moment niet ging. "Tijdens de Koppenbergcross gaven mijn lichaam en mijn hoofd heel duidelijk een signaal. Ik ben iemand die niet snel opgeeft, maar onbewust is daar toen al een beslissing ontstaan. Dit voelt voor mij als de juiste keuze nu", aldus Van Empel.

Visma - Lease a Bike

Richard Plugge, algemeen directeur van Visma - Lease a Bike, baalt van de keuze van Van Empel, maar staat wel volledig achter haar. "Het is natuurlijk jammer dat Fem bij ons vertrekt, maar we respecteren haar beslissing volledig. Ze heeft ontzettend veel betekend voor onze ploeg en voor het veldrijden in het algemeen. Fem heeft met haar talent indrukwekkende prestaties neergezet en met onze ploeg sportgeschiedenis geschreven, met meerdere Europese en wereldtitels. Het was bijzonder om haar ontwikkeling van dichtbij mee te maken en samen te werken."

Fem van Empel

Van Empel werd dit jaar voor de derde keer op rij wereldkampioene in het veldrijden. Eerder wist ze in die discipline ook al drie keer Europees kampioen te worden. In 2020 werd Van Empel zelfs nog een keer derde op het wereldkampioenschap mountainbike. Voor Van Empel is rust nu belangrijk en het is nog niet duidelijk wanneer en of ze überhaupt terug zal keren in de wielersport.