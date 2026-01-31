Lucinda Brand was zaterdagmiddag de beste in Hulst en mocht zich zodoende voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen veldrijden noemen. De 36-jarige uit Dordrecht heeft een moeilijke tijd achter de rug, maar blijft positief.

"Dit is fantastisch natuurlijk: in eigen land met zoveel publiek. Een heerlijk gevoel", zo begint Brand in gesprek met de NOS. In 2021 werd ze ook al wereldkampioen in het veldrijden, maar door de coronapandemie zat er minder glans aan die overwinning. "Het is fantastisch om het op deze manier mee te maken. Toen was het saai en sfeerloos, nu met publiek is veel mooier. Ik heb al jaren gehad dat ik goede seizoenen draaide en niet met de trui naar huis ging. Nu lukt het wel, helemaal top."

Lichte blessure

Afgelopen week kampte Brand nog met klachten aan haar kuit en het weekend vóór het WK viel dan ook in het water. "Opvallend genoeg was ik best wel kalm. Afgelopen weekend was ik niet zo gezellig laten we maar zeggen, maar toen ik merkte dat het vrij snel de goede kant op ging, was ik best wel rustig."

"Het was zaak dat ik gelijk goed mee van voren zat", analyseert Brand haar eigen race. "Dat lukte best goed. Daarna heb ik de kat uit de boom gekeken. Even later heb ik wel aangezet en toen viel Puck (Pieterse, red.) volgens mij gelijk. Dat zorgde ervoor dat ik een gat had, maar toen maakte ik zelf een fout en moest ik helemaal opnieuw beginnen. Ik begon iets te vroeg met trappen en toen trapte ik mezelf onderuit. Daardoor kwam Ceylin (del Carmen Alvarado, red.) terug en die bijt zich makkelijk ergens in vast. Daar ben je niet zomaar van af. Het was moeilijk om aan te voelen of ik echt ergens sterker was, maar ik denk dat mijn kracht lag bij het steady snoeiharde rondjes af te leggen", lacht de winnares.

Tragische familieomstandigheden

Brand heeft ondanks haar geweldige prestaties op de cross een moeilijke tijd achter de rug. Begin december overleed haar moeder. Brand zat die dag nog op de fiets en haar moeder zag haar zelfs nog winnen. "Ik wist van huis uit dat ze ook veel positiviteit en energie haalden uit elk weekend lekker naar mij kijken", vertelde Brand eerder dit jaar. Ze wist: "Als ik blijf doen waar ik al mee bezig ben, is dat voor mijn ouders het fijnste."