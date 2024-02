Joey Veerman over duo met Frenkie de Jong: 'Ik hoor dat wij niet samen kunnen'

Joey Veerman verbaast zich over de verhalen dat hij en Frenkie de Jong niet samen zouden kunnen spelen. De middenvelder van PSV pareert die kritiek: "Volgens mij heeft nog nooit iemand dat gezien, want ik heb nog nooit samengespeeld met Frenkie."

Het doet een beetje denken aan de tijd van Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart. Over hen werd ook gezegd dat ze niet samen konden spelen, omdat het dezelfde soort voetballers waren. Veerman wil er echter niks van weten dat dat ook voor hem en Frenkie geldt.

"Het ideale duo weet ik niet", zegt Veerman in gesprek met Ziggo Sport. "Maar je zou het eerst moeten proberen, voordat je kan zeggen of het wel of niet werkt. Ik hoor en lees ook dingetjes dat wij niet samen kunnen spelen. Dat verbaast mij dan."

Ideale middenveld voor Oranje?

Veerman en Frenkie zouden samen het middenveld van Oranje kunnen vormen op het EK 2024 in Duitsland. De twee speelden nog niet samen in het Nederlands elftal, omdat Frenkie geblesseerd was tijdens de doorbraakperiode van Veerman.

Andere opties

Bondscoach Ronald Koeman zou als centrale middenvelder ook voor Tijjani Reijnders (AC Milan), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo) of een van de Feyenoord-middenvelders (Quinten Timber en Mats Wieffer) kunnen kiezen.