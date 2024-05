Michiel Kramer zingt Feyenoord-nummer en rookt dikke sigaar na de handhaving van RKC Waalwijk

RKC Waalwijk was na de nipte nederlaag tegen PSV zeker van nog een seizoen in de Eredivisie. Reden voor een feestje, natuurlijk. De spits van RKC Waalwijk, Michiel Kramer, deed dat op opvallende wijze.

Kramer schuift niet onder stoelen of banken dat hij voor Feyenoord is en zag de handhaving van RKC als mooie gelegenheid om eens het clublied van Feyenoord ('Hand in hand') in te zetten. De Rotterdammers wonnen met 4-0 van Excelsior, dat op doelsaldo wél de play-offs om degradatie in moet. RKC heeft evenveel punten als Excelsior, maar een beter doelsaldo.

Kramer was zijn favoriete club dankbaar voor de flinke zege op concurrent Excelsior. De 35-jarige spits filmde zichzelf terwijl hij een dikke sigaar aan het roken was én dus 'Hand in hand' aan het zingen was.

Hand in handhaving 😉🚬



