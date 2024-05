Excelsior moet door verlies tegen Feyenoord nacompetitie in: RKC Waalwijk blijft in de Eredivisie

Excelsior moet zich de komende dagen gaan richten op de nacompetitie. Door een verlies bij Feyenoord is plek zestien officieel voor de Kralingers. RKC Waalwijk blijft in de Eredivisie, net als Heracles Almelo.

De strijd om de nacompetitie te ontlopen was op de laatste speeldag van de Eredivisie het meest spannend. Met RKC en Excelsior allebei op 29 punten zijn die twee ploegen het dichtst bij de nacompetitie. Heracles stond aan het begin van de dag daar met drie punten nog boven. De Heraclieden hebben echter een fors slechter doelsaldo dan RKC en Excelsior.

Feyenoord - Excelsior

Bij de thuisploeg waren er fors wat afwezigen, waardoor Marcos Lopez in de basis mocht beginnen. Excelsior moest dus een resultaat halen om de nacompetitie nog te ontlopen. De Kralingers bleven lang overeind, maar uiteindelijk gingen ze toch overstag. Na de rust was het Gernot Trauner die de openingstreffer maakte voor Feyenoord. Het was de eerste Eredivisie-goal ooit voor de Oostenrijker na drie jaar in Nederland. De voorsprong van Feyenoord zorgde er wel voor dat stadsgenoot Excelsior steeds meer rekening moest houden met de nacompetitie.

Gernot Trauner met zijn eerste doelpunt voor Feyenoord 🫡🩹#feyexc — ESPN NL (@ESPNnl) May 19, 2024

De goal van Trauner zorgde ervoor dat het ging lopen bij Feyenoord en daarom viel ook al snel de 2-0. Invaller Ondrej Lingr schitterde al meermaals toen hij binnen de lijnen kwam en ook tegen Excelsior kwam hij weer tot scoren. De goal van de Tsjech zorgde ervoor dat Excelsior niet meer hoefde te hopen op definitief lijfsbehoud. Het slotakkoord was voor David Hancko en Lutsharel Geertruida, die met hun goals de eindstand op 4-0 bepaalden. De ploeg van Marinus Dijkhuizen mag via de nacompetitie gaan proberen om alsnog in de Eredivisie te blijven.

PSV - RKC Waalwijk

RKC wist van te voren dat bij een resultaat tegen PSV, lijfsbehoud sowieso binnen zou zijn. In de openingsfase werd ook al duidelijk dat een resultaat mogelijk was, aangezien de ploeg uit Waalwijk al snel op 0-1 kwam. Richonell Margareth maakte in de vorige speelronde al een bevrijdende treffer en de aanvaller scoorde nu weer op een cruciaal moment voor RKC. De treffer was niet eens tegen de verhoudingen in, want PSV speelde redelijk futloos in de openingsfase. Daarna werden de Eindhovenaren een stuk beter en dat bekroonde de ploeg van Peter Bosz ook met een goal. Luuk de Jong maakte vlak voor rust de gelijkmaker en bleef daarmee ook Vangelis Pavlidis bij in de topscorersstrijd.

Primeur voor @PSV ✅



Dankzij de goal van Luuk de Jong is PSV nu de eerste club ooit die in één seizoen elke speelronde weet te scoren. #psvrkc — ESPN NL (@ESPNnl) May 19, 2024

Na rust kwam bij RKC door dat Excelsior achter stond en dus kwam ook het besef dat definitief lijfsbehoud binnen handbereik was. In het Philips Stadion zaten de meeste mensen op hun telefoon en uiteindelijk was het gelijkspel tegen PSV voldoende. De Waalwijkers spelen ook volgend jaar in de Eredivisie en Excelsior is de ploeg die definitief de nacompetitie in mag.

Heracles Almelo - Fortuna Sittard

Voor Heracles was de kans het kleinst dat ze de nacompetitie in moesten, maar bij een zege van RKC Waalwijk en Excelsior was het nog mogelijk dat de ploeg uit Almelo nog niet definitief veilig zou zijn. Heracles was er daarom alles aan gelegen om zo min mogelijk tegendoelpunten te krijgen. Daar lag ook duidelijk de focus op, want de wedstrijd in Almelo was niet erg vermakelijk. Uiteindelijk werd het 0-0 in Almelo en dat was genoeg om definitief in de Eredivisie te blijven.