Hatrrickheld Sem Steijn zorgt dat Champions League binnen handbereik is voor FC Twente: 'Wij moeten dat voor elkaar krijgen'

FC Twente won zondagmiddag met ruime cijfers van degradant FC Volendam. De grote man aan de kant van De Tukkers was Sem Steijn. De aanvallende middenvelder nam drie doelpunten voor zijn rekening en wordt daarmee de clubtopscorer. Steijn: "Dit is direct mijn beste seizoen in het profvoetbal."

Vanaf het eerste moment was Steijn hongerig naar doelpunten. Bij iedere Twentse treffer rende hij als de wiedeweerga naar het doel om de bal uit het Volendamse net te halen. "We wilden heel graag een grote uitslag neerzetten, want dat is goed voor het doelsaldo. Daarom zei de trainer vooraf ook dat ik de bal zo snel mogelijk uit het net moesten halen. Ik denk dat we een mooie uitslag hebben neergezet", zei Steijn in gesprek met Sportnieuws.nl.

Spektakelstuk van Twente tegen Volendam: negen doelpunten en twee afgekeurde goals, maar AZ zit dwars FC Twente en FC Volendam zorgden in de 33e speelronde voor een spektakelstuk van jewelste. In 90 minuten vielen er in totaal elf doelpunten, waarvan er twee werden afgekeurd wegens buitenspel. Het eindigde in 7-2 voor FC Twente.

Te veel tegentreffers

Steijn merkte vanaf het begin dat het een heel erg 'chaotische eerste helft' was. FC Volendam kwam tot tweemaal toe op voorsprong en zag ook nog eens een treffer afgekeurd worden. Uiteindelijk draaide FC Twente het voor rust nog om in een 5-2 voorsprong. "Ik denk dat we genoeg doelpunten hebben gemaakt, maar we hebben ook te veel tegentreffers gekregen. Dat is heel erg zonde."

Meest scorende middenvelder van FC Twente

In het seizoen 2015/2016 maakte Hakim Ziyech in dienst van FC Twente maar liefst zeventien doelpunten. Net als de Marokkaanse stylist maakte Steijn ook zeventien doelpunten. De Hagenees heeft volgende week tegen PEC Zwolle nog de kans om over Ziyech heen te wippen. "Het enige wat in mijn hoofd speelde, was een kratje bier dat mij beloofd is als ik evenveel of meer zou scoren als Ziyech", doelde Steijn op de weddenschap met FC Twente-watcher Leon ten Voorde.

Sem Steijn maakte zijn eerste van de middag en was op jacht naar meer. ©Pro Shots.

Het meest bijzondere voor de 22-jarige Hagenees is dat hij pas één seizoen basisspeler is bij FC Twente en nu al clubtopscorer in Enschede is. "Dit is direct mijn beste seizoen in het profvoetbal. Het grote verschil met vorig seizoen is dat ik nu wel alles vanaf het begin speel. Maar het is natuurlijk hartstikke mooi dat ik nu al zo belangrijk ben als vaste waarde. Het is nu al een fantastisch seizoen", vervolgde Steijn.

Overstap van KKD naar Eredivisie

Steijn maakte in de zomer van 2022 de overstap naar Enschede en heeft één seizoen de tijd genomen om te wennen aan het niveauverschil. Steijn merkte een wereld van verschil tussen ADO Den Haag en FC Twente. "Ik kwam hierheen als speler van de Keuken Kampioen Divisie en het verschil is natuurlijk gewoon heel erg groot. Ik heb een jaar de tijd gehad om te wennen en dan is het heel erg mooi dat ik het nu al zo goed doe."

Champions League binnen handbereik

Voor De Tukkers moet het volgende week gebeuren op bezoek bij PEC Zwolle. Bij winst speelt FC Twente volgend seizoen hoe dan ook voorronde Champions League. "We hebben het in eigen hand en moeten dit gewoon doen. Wij zijn FC Twente en moeten het daar gewoon beslissen", zei Steijn. Ook bij een gelijkspel is er kans dat het miljoenenbal wordt gehaald. Het is dan wel afhankelijk van achtervolger AZ. De Alkmaarders staan twee punten achter FC Twente en hebben een doelsaldo van -1 ten opzichte van FC Twente.