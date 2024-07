TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Frankrijk - België met de gemaskerde Kylian Mbappé

Lamine Yamal stond zondagavond in de basis bij Spanje in de achtste finales op het EK en bondscoach Luis de la Fuente was zo tevreden over de 16-jarige aanvaller dat hij hem het hele duel liet staan. Dat kan weleens een probleem zijn voor de Spanjaarden, want Yamal mag zo laat helemaal niet meer voetballen op het EK in Duitsland.