België onder vuur na dreigement aan Kylian Mbappé voor EK-duel tegen Frankrijk

Het is onrustig bij België in aanloop naar de kraker op het EK tegen Frankrijk. De bond deelde via sociale media een video, maar daar heeft het al snel excuses voor aan moeten bieden. Middenvelder Amadou Onana nam samen met comedian Pablo Andres een filmpje op waarin ze zich niet al te vriendelijk uitlieten over de Franse sterspeler Kylian Mbappé.

De video werd door de bond vrijdag online gezet, maar misschien hadden ze beter eerst kunnen bekijken wat er daadwerkelijk werd gezegd door Onana en Andres. Vooral het fragment waarin de twee zingen over Mbappé levert nu zoveel gedoe op dat de video verwijderd is en de bond zelfs excuses heeft aangeboden.

"Wie gaat het scheenbeen an Mbappé tackelen?", zingt Andres in de beelden. Daarop geeft Onana samen met hem antwoord: "Amadou Onana!" De bond verwijderde de video snel, maar het internet vergeet uiteraard nooit. De ophef was geboren en dus voelde de bond zich geroepen om haar excuses aan te bieden.

Perschef Stefan van Loock reageerde dan ook via een statement: "We hebben vaker samengewerkt met Pablo Andres en dat is altijd met een humoristische insteek. Dat was deze keer niet het geval en dus hebben we de video offline gehaald. We verontschuldigen ons als iemand daar aanstoot aan neemt."

Qui va tacler Mbappé au tibia ? Onana ! Amadou Onana!

Les blagues de la vidéo vont te plaire @Julietrmn pic.twitter.com/Xblk8JvC7J — Michel Moghaodo (@MicMogh) June 28, 2024

Gemaskerde Mbappé

Mbappé zal maandag dus toch extra op zijn scheenbeen moeten letten en dat terwijl de Fransman het eerder dit toernooi al zwaar te verduren kreeg. Hij knalde in het eerste duel van Frankrijk keihard tegen de Oostenrijkse verdediger Kevin Danso aan en brak daarbij zijn neus. Mbappé miste door die kwetsuur het duel met Nederland.

In de laatste groepswedstrijd tegen Polen was hij wel weer van de partij, maar dan wel met een masker. Mbappé kwam daar echter in een duel met spits Robert Lewandowski en die wist de Franse superster precies op zijn neus te raken. Dat kwam hem op een scheldpartij van Mbappé te staan.

Niet populair in België

Mbappé is in België overigens niet bepaald populair. Dat komt allemaal door de halve finale van het WK in 2018. De Belgen vonden dat de toen 19-jarige aanvaller op nogal onsportieve wijze tijd had gerekt in de slotfase. Frankrijk won dat duel uiteindelijk met 1-0 en werd wereldkampioen door Kroatië in de finale te verslaan.

