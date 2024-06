Kylian Mbappé ergert zich kapot voor EK-duel tegen België: 'Ik haat het'

Kylian Mbappé is er klaar mee. Hij wil niet meer gemaskerd over het veld rennen. De Franse spits brak zijn neus in het eerste duel, en moet sindsdien met een bescherming rondom zijn neus voetballen. Mbappé vindt het "vreselijk" om met zijn masker te spelen.

"Ik heb hem al vijf keer verwisseld", gaf Mbappé aan op een persconferentie in aanloop naar de achtste finale op het EK. "Je kunt niet zo goed zien. Je zweet eronder, en dan moet je het zweet er weer uit laten. Op de eerste dag had ik het gevoel dat ik een 3D-bril droeg en niet aan het spelen was."

Door zijn gebroken neus miste de superspits de wedstrijd tegen Oranje (0-0). In de laatste groepswedstrijd tegen Polen was Mbappé wel weer van de partij. Hij kreeg toen een tik tegen zijn neus van Robert Lewandowski. Dat zorgde voor de nodige emoties.

Irritant masker

"Ik haat het", ging Mbappé verder. "Het is echt irritant. Het is moeilijk om mee te spelen." Mbappé kan alleen nog niet zonder zijn masker voetballen. De Franse spits zal er nog even mee moeten leven.

Aanstaande maandag speelt Frankrijk de achtste finale tegen België. In aanloop naar de kraker is het nu al onrustig. De Belgische bond deelde via sociale media een video, maar daar heeft het al snel excuses voor aan moeten bieden. Middenvelder Amadou Onana nam samen met comedian Pablo Andres een filmpje op waarin de twee niet al te vriendelijk zingen over Mbappé.

