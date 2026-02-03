Het is een drukte van jewelste bij Ajax in het slot van de transfermarkt. Zo werd eerder al Takehiro Tomiyasu gehaald en onlangs nog Oleksandr Zinchenko en Maarten Paes. Daar kwam op de laatste dag van de window de Argentijn Maher Carrizo bij. NEC'er Kodai Sano komt niet, maar blijft (deels) bij zijn vertrekwens.

Ajax vist Carrizo weg bij CA Vélez Sarsfield uit Buenos Aires. Hij tekent een contract tot medio 2030 en gaat spelen met rugnummer 7. Carrizo speelde 52 wedstrijden voor het eerste elftal van Vélez Sarsfield en scoorde daarin elf keer. De laatste jaren zijn er regelmatig Argentijnen te zien geweest bij Ajax, waaronder Lisandro Martínez en Nico Tagliafico.

"Maher is een jonge speler met enorm veel potentie", zegt directeur voetbalzaken van Ajax Marijn Beuker in een persbericht. "Hij kan worden getypeerd als een rechtsbuiten die graag de actie zoekt, naar binnen trekt en continu dreiging creëert met dribbels, schoten en voorzetten."

Verdedigende middenvelder

Ajax betaalt naar verluidt ruim 5 miljoen euro voor 50 procent van de transferrechten van Carrizo en krijgt later de mogelijkheid om ook de andere helft te kopen. Als dat is gebeurd, hoeven de Amsterdammers de transfersom voor Carrizo niet meer te delen als hij ooit verkocht wordt. De Argentijn is de opvolger van Raúl Moro, die naar Osasuna is vertrokken. Ook wil de club nog een verdedigende middenvelder aantrekken. Dan moet het snel zijn, de markt sluit dinsdag om 23.59 uur.

Ajax-target Sano wil nog steeds weg

Voor het middenveld wilde Ajax de Japanse sensatie Sano losweken bij NEC. Dat lukte niet, tot groot verdriet van hem zelf. Inmiddels heeft Sano zich neergelegd bij het verzoek van NEC om te blijven. Ik ben naar NEC gekomen om een volgende stap te maken", vertelt hij op de website van de club uit Nijmegen. "Ik weet hoe belangrijk die volgende stap is. Ik hoopte deze winter een stap te maken, maar ik heb ook begrip voor de situatie van de club. Nu richt ik me op de zomer."

NEC weigerde in de slotfase van de transfermarkt mee te werken. "Ik heb een aantal aanbiedingen gekregen en de afgelopen tien dagen waren moeilijk voor me", vertelt de middenvelder. "Ik wil de clubs bedanken die interesse hadden en een aanbieding deden. Ik heb aangegeven hoe ik erin sta en NEC gaf aan hoe zij erin stonden."

Sano hoopt dat hij zich bij NEC in de selectie van Japan voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico kan spelen. "Het WK is mijn grootste droom. Daarom besef ik hoe belangrijk dit seizoen is. Ik maak nog kans om opgeroepen te worden."

