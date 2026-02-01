Ajax heeft Oleksandr Zinchenko gepresenteerd als nieuwe aanwinst. Hij komt over van Arsenal waar hij nog een half jaar onder contract stond. Bij Ajax tekent hij ook een contract van een half jaar. Hij kan niet wachten om te beginnen in Amsterdam. "Ajax heeft een heel eigen stijl."

De 29-jarige Zinchenko werd het afgelopen seizoen door Arsenal verhuurd aan Nottingham Forest. Maar sinds Sean Dyche daar aan het roer staat, komt de linksback annex defensieve middenvelder niet meer aan de bak. Waardoor Nottinham Forest wel wilde meewerken aan het ontbinden van de huurovereenkomst. Nathan van Kooperen, van Muy Manero moest wel alle drie de partijen begeleiden in deze deal.

Toeschouwer bij Ajax

Zinchenko was zondagmiddag al aandachtig toeschouwer bij Excelsior - Ajax. Hij zag zijn nieuwe werkgever een 2-0 voorsprong weggeven en dus gelijkspelen met 2-2. Toch kijkt hij ernaar uit om te beginnen in Amsterdam. "Ik ben blij om hier te zijn. Ik kan niet wachten om me bij de groep te voegen en om mijn eerste wedstrijd te spelen voor de fans."

Zinchenko heeft een goed gevoel bij de club Ajax, die hij vanuit zijn rijke voetbalcarrière wel kent. "Het is een club met een grote historie. Toen ik hoorde dat de kans er was om bij Ajax te spelen, wist ik dat Ajax altijd een eigen stijl heeft die goed bij mij past. Ajax wil altijd combinatiespel spelen met aantrekkelijk voetbal. Dat gaat bij mij passen."

Reactie Marijn Beuker

"Met Oleksandr halen we een ervaren speler binnen die ons direct een kwaliteitsimpuls geeft in de jacht op Champions League-voetbal. Als linkervleugelverdediger is hij tactisch sterk, brengt hij verdedigende stabiliteit en past hij uitstekend bij onze manier van spelen. Oleksandr heeft in de Premier League bewezen dat hij naast zijn defensieve kwaliteiten ook een belangrijke rol kan spelen in de opbouw en het doorbreken van linies. We zijn dan ook erg content dat hij onze selectie tot in ieder geval de zomer komt versterken.”

Zelfde contractduur bij Tomiyasu

Voor Takehiro Tomiyasu - die 23 keer samenspeelde met Zinchenko bij Arsenal - geldt een soortgelijke overeenkomst. De Japanse verdediger was transfervrij en herstellende van een blessure, tot Ajax besloot toe te slaan. Tomiyasu krijgt een half seizoen de kans om zichzelf te bewijzen, waarna zijn nieuwe club de optie heeft om zijn contract te verlengen. Of het contract van Zinchenko ook automatisch verlengd kan worden, valt te bezien. Ajax kan een dergelijk Premier League-salaris niet ophoesten.

Ajax is verder nog druk bezig op de transfermarkt. Zondag werd duidelijk dat Kodai Sano één van de topkandidaten is voor het versterken van het middenveld. De NEC-er wordt gezien als de gedroomde nummer 6, al speelt hij bij NEC in meerdere rollen.

