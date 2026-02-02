Ajax heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. De Amsterdamse club heeft de komst van Maarten Paes officieel bevestigd en haalt de doelman terug naar de Eredivisie. Paes komt voor een bedrag van ongeveer één miljoen euro over van FC Dallas en tekent een contract tot medio 2029. Daarmee speelt Ajax in op het vertrek van Remko Pasveer.

Ajax was al langere tijd op zoek naar versterking onder de lat. Paes stond daarbij hoog op het lijstje. De keeper had in Dallas nog een doorlopend contract tot het einde van dit kalenderjaar, met een cluboptie voor twee extra seizoenen. In de MLS kwam Paes tot 128 officiële wedstrijden en bereikte hij tweemaal de play-offs.

Keepersprobleem opgelost

Paes is geen onbekende in Nederland. Hij doorliep de jeugdopleiding van NEC en brak later definitief door bij FC Utrecht, waar hij uitgroeide tot vaste waarde. In de zomer van 2022 maakte hij de overstap naar de Verenigde Staten. In Amerika groeide hij bovendien uit tot international van Indonesië.

De keeperskwestie in Amsterdam ontstond door meerdere ontwikkelingen. Eerste doelman Vitezslav Jaros is gehuurd van Liverpool en keert na dit seizoen terug naar Engeland. Daarnaast vertrok Pasveer deze transferperiode naar Heracles Almelo, waardoor Ajax plotseling dun bezet raakte op de positie onder de lat.

Maarten Paes beoogd eerste doelman

Paes is gehaald als tweede keeper achter Jaros, maar wordt door Ajax gezien als een ervaren en betrouwbare optie voor de toekomst. Directeur voetbalzaken Marijn Beuker liet weten dat de club de doelman al langer volgde. "We zochten een ervaren en betrouwbare keeper en Maarten voldoet ruimschoots aan die criteria", aldus Beuker.

Met die keuze kijkt Ajax nadrukkelijk vooruit. Vorig jaar haalden de Amsterdammers ook al de talentvolle doelman Joeri Heerkens, die voorlopig vooral minuten maakt bij Jong Ajax en op de langere termijn wordt gezien als mogelijke eerste keeper. Met de komst van Paes speelt Ajax nu alvast in op het gat dat ontstaat wanneer Jaros na dit seizoen vertrekt. De Tsjech wist in de Johan Cruijff Arena bovendien nog niet altijd volledig te overtuigen.

Drukke slotweek transferwindow voor Ajax

Paes was zondag al samen met andere kersverse aanwinst Oleksandr Zinchenko aandachtig toeschouwer bij het duel tussen Excelsior en Ajax. In Rotterdam zag hij zijn nieuwe ploeggenoten een 0-2 voorsprong tot ieders ongeloof alsnog uit handen geven, wat de roep om ervaren krachten onderstreepte.

Naast de komst van Paes en Zinchenko blijft Ajax ook in de slotfase van de transferperiode nadrukkelijk actief. De Amsterdammers richten hun pijlen onder meer op Kodai Sano van NEC, al houdt de club uit Nijmegen vooralsnog de deur stevig dicht en lijkt dat dossier vast te lopen.

Tegelijkertijd kijkt Ajax ook naar andere posities binnen de selectie. Zo staat buitenspeler Maher Carrizo nog altijd hoog op het lijstje en ligt de komst van JP Chermont voorlopig in de wacht. Onder leiding van technisch directeur Jordi Cruijff wil Ajax paniekvoetbal vermijden, maar de komende dagen moet blijken of er nog een middenvelder wordt toegevoegd of dat de focus verschuift naar de zomer.

Selamat datang di Ajax, Maarten Paes! 🇮🇩 pic.twitter.com/SRnZ0b9WRt — AFC Ajax (@AFCAjax) February 2, 2026

