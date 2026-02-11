Het lijkt wel alsof er helemaal niemand heel blijft op rechtsachter bij Liverpool. Op die positie heerst een vloek. Woensdagavond droop het volgende slachtoffer in tranen af tegen Sunderland. Trainer Arne Slot zag het met lede ogen aan.

Ga maar na: rechtsback Jeremie Frimpong is al meermaals geblesseerd geweest. Ook Conor Bradley worstelde met zijn gezondheid en raakte begin dit jaar uit tegen Arsenal ogenschijnlijk zwaar geblesseerd. Hij wordt pas halverwege volgend seizoen terug verwacht. Dan is er ook nog Joe Gomez, die vaker bij de dokterspost zit dan hem lief is.

Tot overmaat van ramp pakte gelegenheidsrechtsback Dominik Szoboszlai een directe rode kaart tegen Manchester City (1-2 verliest). De Hongaar was daardoor geschorst tegen Sunderland, waardoor Slot met de Japanner Wataru Endo op rechtsachter begon. Die haalde het einde van de wedstrijd niet.

Nieuw blessuregeval bij Liverpool

De Japanner werd dit seizoen nog niet zo veel gebruikt door Slot en bij een van de spaarzame keren dat hij mocht starten, raakte hij direct geblesseerd. Endo verdraaide zijn enkel toen hij de bal wilde wegwerken. Hij strompelde nog een minuut of drie door, om uiteindelijk toch neer te gaan. Hevig geëmotioneerd werd de Japanner verzorgd op het veld.

Liverpool's right-back curse continues... Wataru Endo is now off with an injury! 😅



Frimpong, Bradley, Szoboszlai, Endo...



BUT JOE GOMEZ IS BACK FROM INJURY AND BACK IN! ✅ — Footy Accumulators (@FootyAccums) February 11, 2026

Waarschijnlijk spookte de gedachte door zijn hoofd dat hij het aanstaande WK moet missen. Slot kon haast niet geloven dat er weer iemand geblesseerd raakte. Hij trok de net weer fitte Gomez van de bank om Endo te vervangen.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.