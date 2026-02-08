Het Liverpool van Arne Slot verloor zondagavond opnieuw. In eigen huis bleek Manchester City te sterk (1-2). Na afloop sprak de Nederlandse oefenmeester enige positieve woorden over zijn ploeg. Dat was echter niet het geval over de arbitrage.

Liverpool moest in de eerste helft vooral achteruit en liet het spel aan de bezoekers. Na rust herpakte de thuisploeg zich en werd het een open duel, met aan beide kanten kansen.

Dominik Szoboszlai zette Liverpool een kwartier voor tijd op voorsprong met een schitterende vrije trap van grote afstand. Op aangeven van Erling Haaland maakte Bernardo Silva in de 84e minuut gelijk: 1-1.

In blessuretijd ging het alsnog mis voor Liverpool: keeper Alisson maakte een overtreding op Matheus Nunes, waarna Haaland de penalty benutte voor de 2-1. In de dertiende minuut van de extra tijd kreeg Szoboszlai bovendien nog rood.

'Ze moeten hun werk doen'

Het was een wedstrijd waarin het nodige gebeurde, maar Slot sprak na afloop vooral over een moment in de 69ste minuut. City-verdediger Marc Guéhi kreeg geel voor het tegenhouden van Salah die op weg was naar het strafschopgebied. Een moment dat volgens Slot een rode kaart verdiende: “Hij stond één-op-één met de keeper. Iedereen in het stadion wist dat dit de afgelopen zeven of acht jaar een goal voor Salah was geweest. Opnieuw besliste de scheidsrechter tegen ons. Ze moeten hun werk doen.”

Ondanks het resultaat waren er ook positieve punten volgens de Nederlandse oefenmeester. "We zetten in de tweede helft hoog druk en speelden goed voetbal. We kunnen deze wedstrijd niet vergelijken met een wedstrijd van drie of vier maanden geleden. We zijn enorm verbeterd, maar we moeten de resultaten verbeteren. Dit jaar hebben we zo vaak niet gekregen wat we verdienden, vandaag gebeurde het weer", concludeerde de gefrustreerde Slot.

