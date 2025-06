13 jaar cel geëist tegen oud-voetballer Ronnie S. na verdenking van drugshandel: 'Ouders schrikken als ze het lezen'

Het Openbaar Ministerie heeft 13 jaar cel geëist tegen ex-NAC-speler Ronnie S. wegens verdenking van drugshandel. Bovendien wil de aanklager dat hij en zijn broer Rudi per persoon 1,7 miljoen euro aan illegale winst terugbetalen. "Dit bedrag is waarschijnlijk het topje van de ijsberg."

S. verschijnt deze week weer voor de rechter vanwege verdenking van grootschalige cocaïnehandel. De voormalig speler van NAC, FC Twente, Wigan Athletic en Standard Luik wordt van onderstaande feiten verdacht.

Invoer van 20 kilo cocaïne in februari 2020

Voorbereiding omtrent een lading 893 kilo cocaïne in december 2020

Voorbereiding omtrent een lading 700 kilo cocaïne in februari en maart 2021

Handel in 600 kilo cocaïne in februari 2021

Witwassen van 2.6 miljoen euro in 2020 en 2021

voorbereiding omtrent handel in 4 kilo cocaïne en 5 kilo mdma eind 2023 tot 2024

Bezit van 18 liter lachgas in 2024

Geldboete

Het OM eistte dinsdag 13 jaar gevangenisstraf en een geldboete van 30.000 euro tegen Ronnie, meldt het ED. Tegen zijn broer Rudi wordt een celstraf van 74 maanden geëist en een geldboete van 10.000 euro. Naast die geldboetes, wil het OM dat de broers per persoon 1,7 miljoen euro aan illegale winst terugbetalen.

Over dat geld zegt het OM het volgende: "Een bijzonder hoog bedrag, maar als we kijken naar de afzonderlijke bedragen waar het in de chats steeds over gaat en de enorme hoeveelheden cocaïne, dan is dit bedrag waarschijnlijk het topje van de ijsberg."

Versleutelde chats

De verdachten communiceerden via versleutelde Sky ECC-telefoons (waarop de gesprekken over drugshandel werden gevoerd). Dat is volgens de officier van justitie wel duidelijk. Ronnie vertelde dat veel van de chats over drugs 'grootspraak' en 'bluf' waren, maar dat vindt officier van justitie erg ongeloofwaardig.

De officier vindt het aannemelijk dat Ronnie 'diepgeworteld' zit in de wereld van synthetische drugs. "Hier zit niet alleen een grote voetballer, maar ook een grote speler in de drugswereld", zei hij over S. "De verdachten waren bezig met het verschuiven van honderden kilo’s cocaïne. Dat het twee keer niet is gelukt door ingrijpen van de autoriteiten, maakt het niet anders."

Voorbeeldfunctie

Er werd in de zaak ook nog gewezen op de voorbeeldfunctie die Ronnie heeft als oud-voetballer en begeleider van jonge PSV'ertjes. "Het moet schrikken zijn voor ouders als zij de krant lezen."