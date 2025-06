Rechter reageert snel op opvallend verzoek van Quincy Promes

De rechter gaat niet mee in het opvallende verzoek van Quincy Promes. De voetballer wil naar Nederland komen, mits hij niet wordt opgepakt. De 33-jarige Amsterdammer moet voor 7,5 jaar de cel in.

De voetballer, die momenteel in Dubai verblijft, wil terugkeren naar Nederland, maar alleen als hij dan niet in de cel komt in afwachting van de strafzaak tegen hem. Het hof in Amsterdam geeft daaraan geen gehoor. "Er komt geen schorsing van het bevel gevangenneming", aldus de rechter dinsdag.

Promes is door de rechtbank veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden voor het neersteken van zijn neef. Die zaak loopt in hoger beroep. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Uitlevering naar Nederland

Volgens het Openbaar Ministerie is het "in een gevorderd stadium" en "zit er schot in". Maar een tijdlijn valt er niet aan te verbinden, zei de advocaat-generaal. "Het is een gevoelige kwestie, we moeten het niet forceren." Hij benadrukte dat het OM Promes "zo snel mogelijk" in Nederland wil hebben. De voetballer zit niet vast in Dubai, maar mag het land niet verlaten.

Als het aan Promes zelf ligt, keert hij terug naar Nederland. Hij zei in gesprek met De Telegraaf: "Ik ga niet liegen dat ik Nederland erg mis en graag terug wil komen."

Kwetsbare jongeren

De Amsterdammer wil graag zijn ervaring inzetten om een kwetsbare doelgroep in Nederland te helpen door kwetsbare jongeren voorlichting te geven over de gevaren van het verzeild raken in het criminele milieu. Volgens zijn advocaat belooft hij volledige medewerking aan zijn proces en zal hij een gevangenisstraf ondergaan als die door het hof wordt opgelegd.

Kritiek van Ronald de Boer

Dat Promes op eigen voorwaarden wil terugkeren naar Nederland, schoot bij oud-topvoetballer Ronald de Boer in het verkeerde keelgat. Hij zei bij De Oranjezomer: "Die advocaten zullen toch niet helemaal krankjorum zijn?"

Noa Vahle ging daarin mee: "Het is toch te naïef gedacht van hem? Het is heel duidelijk dat die twee nieuwe advocaten er op hameren om mee te werken in het hoger beroep. Dus hij vraagt eigenlijk om een tweede kans, terwijl hij zijn straf niet heeft uitgezeten. En hij wil het liefst meewerken en vrijblijven. Maar ook dat hij zijn voetbalcarrière weer op wil pakken. Alsof er een club in Nederland aan mee gaat werken."