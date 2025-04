'Aangevallen' Memphis Depay doet na heldenrol boekje open: 'Het slaat nergens op'

Memphis Depay was eindelijk weer de grote man op het veld bij Corinthians. De Nederlander hielp de Braziliaanse topclub langs de hekkensluiter. Maar na afloop gingen niet zijn goals, maar zijn interview viraal. Hij ging namelijk zelf in op de onrust rond zijn vorige media-optreden.

Er gebeurde veel afgelopen week bij Corinthians. Eerst verloor de ploeg van Fluminense en daarna sprak Memphis boos en vertwijfeld zijn zorgen uit om de staat van de club in de Braziliaanse topcompetitie. Midweeks werd vervolgens de trainer Ramon Diaz ontslagen en was alle hens aan dek. Op het veld liet Memphis zijn voeten spreken met twee goals tegen Sport Recife en wilden na afloop alle verslaggevers van hem horen hoe de week vol controverses verlopen was.

'Dat interesseert me niet'

"Ik denk niet dat ik dat heb beïnvloed", doelt Memphis volgens ESPN op de kritiek die hij krijgt dat hij mede-verantwoordelijk zou zijn voor het ontslag van de oude trainer. "De pers publiceert dingen die niet waar zijn. Ze spelen veel in op de gevoeligheid van de fans. Je speelt met de krantenkoppen en vermaakt die mensen. Dat interesseert me niet, maar mijn boodschap aan de fans is dat wat je leest niet altijd waar is. Als het uit mijn mond komt, prima, maar wie zet dit soort dingen in de pers?"

'Dat is wat ik zei'

Volgens de spits van het Nederlands elftal worden veel van zijn woorden uit hun verband gerukt of worden er door journalisten verhalen verzonnen. "Ik heb iedereen verteld wat ik denk. Jullie vragen me openhartig dingen en zijn verbaasd als ik antwoord. Het slaat nergens op. Ik heb respectvol gezegd dat we moeten verbeteren. Wij allemaal proberen de club Corinthians beter te maken. De atleten, de coaches, wij zijn het, dat is wat ik zei."

Copa Sudamericana

Memphis speelt deze week weer met Corinthians in de groepsfase van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League. Ook daar gaat het nog niet fantastisch voor de Braziliaanse club.