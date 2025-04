'Absolute topcoach in beeld als vervanger van Carlo Ancelotti bij Real Madrid'

Het lijkt er steeds meer op dat Carlo Ancelotti aan zijn laatste maanden bij Real Madrid bezig is. Er wordt dan ook druk gespeculeerd over een nieuwe trainer voor de topclub uit Spanje. Eén van die namen is Jürgen Klopp.

Het ging vorig jaar ook al over een vertrek van Ancelotti, maar destijds verlengde hij zijn verblijf dankzij het winnen van de Champions League. Toch is zijn toekomst onzeker. Eerder werd Xabi Alonso, trainer van Bayer Leverkusen, genoemd, maar nu duikt er een nieuwe naam op.

De geruchtenmolen draait overuren: Klopp wordt mogelijk de nieuwe trainer van De Koninklijke. De Duitse topcoach verliet Liverpool afgelopen zomer - vermoeid van de dagelijkse hectiek - om te herstellen van de voetbalwereld of op zijn minst in een andere rol actief te zijn.

Huidige baan

Momenteel is hij directeur voetbalzaken bij Red Bull, maar volgens de geruchten is hij daar niet bepaald enthousiast over. Naar verluidt zou hij alleen terugkeren naar het trainersvak bij twee aanbiedingen: Real Madrid en het Braziliaanse nationale team.

Het is geen geheim dat Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez Klopp hoog heeft zitten. Hij wilde hem al langer binnenhalen, maar de omstandigheden zaten niet mee. Aankomende zomer zou dat wel eens kunnen veranderen. Een bijkomend voordeel voor Real is dat Klopp een geschikte opvolger zou zijn voor Carlo Ancelotti.

Alonso vs. Klopp

Over Xabi Alonso bestaat nog twijfel, terwijl Klopp een echte topkandidaat zou zijn. De 57-jarige trainer won in 2018/2019 de Champions League met Liverpool en een seizoen later de Premier League.

