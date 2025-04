Jürgen Klopp zag af van komst Mohamed Salah naar Liverpool: 'Overtuig me dat hij beter is'

Mohamed Salah groeide in korte tijd uit tot één van de beste spelers in de geschiedenis van Liverpool, maar zijn komst naar Anfield was in 2017 allerminst vanzelfsprekend. In een nieuwe BBC-documentaire komt naar voren dat toenmalig trainer Jürgen Klopp aanvankelijk liever een andere speler wilde aantrekken. Uiteindelijk wist de scoutingafdeling Klopp te overtuigen van Salah’s ongekende potentie, een beslissing die de club geen windeieren heeft gelegd.

Voormalig hoofd van de scoutingafdeling Ian Graham onthult dat Klopp zijn zinnen had gezet op Julian Brandt, destijds uitkomend voor Bayer Leverkusen. "Jürgen drong aan op de komst van Brandt, een geweldige voetballer", vertelt Graham.

'Overtuig me dat Salah beter is'

"Hij kende hem goed uit de Bundesliga en was vertrouwd met de Duitse markt", gaat de Welshman verder. Toch zag de scoutingafdeling meer in Salah. "Onze analyses wezen uit dat Salah op dat moment de beste vleugelaanvaller van Europa was. Brandt speelde meer als een aanvallende middenvelder, terwijl wij specifiek een vleugelspeler nodig hadden. Dat was Salah."

Tijdens interne gesprekken gaf Klopp aan open te staan voor onderbouwde argumenten. "Hij was heel eerlijk en zei: Oké, overtuig me ervan dat Salah beter is", aldus Graham. Die overtuiging kwam er uiteindelijk, mede doordat AS Roma kampte met financiële problemen. Hierdoor kon Liverpool Salah voor een relatief gunstige prijs oppikken.

Mohammed Salah dé man bij Liverpool

De deal bleek een schot in de roos. Liverpool betaalde 42 miljoen euro voor de Egyptenaar, die inmiddels 393 wedstrijden voor de club speelde en 243 doelpunten maakte. Salah werd een sleutelfiguur in het team dat de Champions League (2019) en de Premier League (2020) won, en is nog altijd een vaste waarde op Anfield.

Dit seizoen werkt de pijlsnelle aanvaller voor het eerst samen met Arne Slot. Onder de hoede van de Nederlandse trainer is Salah in misschien wel zijn beste vorm ooit. In 30 wedstrijden in de Premier League is hij goed voor liefst 27 doelpunten en 17 assists. Daarmee lijkt Salah eigenhandig Liverpool aan de titel te helpen. Met nog acht wedstrijden te gaan verdedigt de ploeg van Slot twaalf punten ten opzichte van de nummer twee Arsenal.

