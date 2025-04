Carlo Ancelotti voor de rechter: jarenlange celstraf en miljoenenboete geëist tegen toptrainer

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti is woensdag voor de rechter verschenen in een zaak over belastingontduiking. Hij wordt beschuldigd van het ontduiken van meer dan een miljoen euro aan belasting.

Een paar dagen geleden werd bekend dat Ancelotti wordt beschuldigd van het ontduiken van meer dan een miljoen euro aan belasting. Dit zou zijn gebeurd tijdens zijn eerste periode als trainer van Real Madrid. Voor het fiscale jaar 2014 zou hij 386.361 euro hebben verzwegen en voor 2015 nog eens 675.718 euro.

'Ik maak me geen zorgen'

Ancelotti, de meest succesvolle trainer in de geschiedenis van de Champions League, ontkende vorige week al de beschuldigingen, en vertelde toen dat hij er naar uitkeek om zich in de rechtszaal te verdedigen. ''Ik heb volledig vertrouwen in de wet en in de rechtspraak'', zo opperde hij afgelopen vrijdag tegen de pers. ''Ik maak me geen zorgen, maar ik ben natuurlijk wel geïrriteerd als men zegt dat ik fraude heb gepleegd.'' De toptrainer verklaarde voor aanvang van de zitting dat hij geen schikking met het Openbaar Ministerie wil treffen.

Gevangenisstraf en flinke boete

De aanklager eist een gevangenisstraf van vier jaar en negen maanden en een flinke boete van bijna 3,2 miljoen euro. Het proces staat gepland over een periode van drie dagen in de rechtbank in Madrid. De partijen kunnen tot een schikking buiten de rechtbank komen op elk moment tijdens het proces.

Niet de enige

De Spaanse belastingdienst treedt vaker streng op. De afgelopen jaren hebben meerdere bekende voetballers en trainers, zoals Lionel Messi en José Mourinho, problemen met de fiscus gehad. In de meeste gevallen leidt dit tot een schikking met het OM of een voorwaardelijke straf met een boete, naast de betaling van de verschuldigde bedragen.

