De sterren van het hedendaagse voetbal zijn gewend dat alles voor ze geregeld wordt, maar Lamine Yamal had zondagavond wel erg bijzondere problemen. Gelukkig kon het worden opgelost met een privévliegtuig, waardoor de Spaanse sterspeler van FC Barcelona 'gewoon' naar huis kon.

De jonge Spaanse ster Lamine Yamal verloor zijn paspoort, waardoor zijn vertrek uit Turkije urenlang vertraagd werd en hij uiteindelijk met een privéjet moest vliegen. Hij was met de nationale ploeg veel te sterk voor de Turken in de WK-kwalificatie. Vlak voordat de Spaanse selectie het stadion verliet na de klinkende 6-0 overwinning op Turkije, ontdekte Lamine Yamal tot zijn schrik dat hij zijn paspoort kwijt was. Zoals te zien is op beelden die viraal gingen op sociale media, zocht de sterspeler van FC Barcelona verwoed, keerde zelfs terug naar de kleedkamer om nogmaals te controleren, maar zonder resultaat.

Urenlange vertraging

Uiteindelijk moest Yamal noodgedwongen met de rest van het team vertrekken zonder zijn paspoort. Om dit bizarre probleem op te lossen was de tussenkomst van de Spaanse voetbalbond nodig, die contact opnam met de Turkse autoriteiten. Na urenlange vertraging werd er eindelijk een oplossing gevonden en kon de jonge superster met een privéjet terugvliegen naar Spanje.

Eerste thuiswedstrijd FC Barcelona

De Spaanse selectie vloog direct na de eclatante zege terug naar huis, maar dus zonder Yamal in hun midden. De achttienjarige sterspeler moet zich weer melden bij zijn club FC Barcelona, die zondag voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd heeft. Al is het nog de vraag waar het duel met Valencia gespeeld kan worden. Het verbouwde Camp Nou is namelijk nog niet helemaal klaar en Barça is op zoek naar een alternatieve locatie, als de laatste werkzaamheden niet hard genoeg opschieten. De organisatie van La Liga deelde Barcelona de eerste duels op vreemde bodem in, om de club tegemoet te komen. Maar nog een verplaatsing zit er niet in.

