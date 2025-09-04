De pas 18-jarige Lamine Yamal is door randzaken weer eens in het nieuws gekomen. De sterspeler van FC Barcelona leek na een turbulente zomer eindelijk gelukkig in de liefde, maar dat hoofdstuk heeft een opvallende wending gekregen.

Op 25 augustus deelde Yamal een foto met Nicki Nicole, een Argentijnse rapper, om haar te feliciteren met haar verjaardag. Op de foto leken beiden zeer gelukkig en het maakte ook officieel een einde aan maandenlange speculaties over een relatie, die begon nadat ze samen op evenementen waren gespot. Ze droeg tijdens een oefenpot van Barcelona zelfs het rugnummer van Yamal.

Bizarre wending in liefdesleven sterspeler

Een paar dagen later waren alle sporen op Instagram echer verdwenen. De verjaardagsfoto, het enige bewijs van hun officiële relatie, werd ook weggehaald. Ook op het profiel van Nicki Nicole is geen enkele vermelding van Yamal te vinden.

Wat er precies is voorgevallen is niet duidelijk, maar de geruchtenmolen werd weer volop aangewakkerd. Fans waren het in ieder geval niet met elkaar eens. Sommigen denken dat ze nog altijd een relatie hebben en gewoon privacy willen, anderen weten zeker dat het einde verhaal is. Vanuit Zuid-Amerika klinken er echter opvallende geluiden.

De rapper zou namelijk alweer een nieuwe man aan de haak hebben geslagen. Het zou nota bene gaan om een speler van Real Madrid, de aartsrivaal van Yamals FC Barcelona. Franco Mastantuono, die deze zomer overkwam van River Plate, is mogelijk aan de haal gegaan met Nicole. Mastantuono is net als Yamal achttien jaar oud. De rapper is overigens 25 jaar.

Lamine Yamal en Nicki Nicole hebben nog niet gereageerd op de mogelijke breuk en nieuwe geruchten. Onlangs strandde de relatie van Nicole met zanger Peso Pluma.

Wie is de veelbesproken vrouw?

Nicki Nicole, echte naam Nicole Denise Cucco, is een gerenommeerde Argentijnse zangeres en rapster, acht keer genomineerd voor een Latin Grammy Award. Ze brak door in 2019 met de hit "Wapo Traketero" en werkte samen met bekende muzikanten, waaronder Christina Aguilera. Ze heeft momenteel meer dan 22,4 miljoen volgers op Instagram.

