Het liep bij FC Den Bosch - ADO Den Haag dinsdagavond finaal uit de hand. Supporters van beide clubs gingen tijdens het bekerduel over de schreef en zorgden met rellen voor zeer onveilige en heftige situaties. De ME moest ingrijpen en het duel werd gestaakt. Na de harde woorden vanuit FC Den Bosch laat ook ADO Den Haag inmiddels van zich horen.

ADO Den Haag en FC Den Bosch zullen "harde maatregelen" nemen tegen de betrokkenen bij de ongeregeldheden rond de onderlinge bekerwedstrijd in Den Bosch van dinsdag. Dat schrijft de club uit Den Haag op de eigen site. "Beide clubs betreuren de ongeregeldheden rondom de bekerwedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag ten zeerste", verklaart ADO.

Consequenties voor de toekomst

ADO verwacht dat de gebeurtenissen consequenties hebben voor de toekomst. Beide clubs werken volledig mee aan het onderzoek van de autoriteiten, meldt de huidige koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Het duel lag lang stil nadat fans van de thuisclub via het veld de confrontatie hadden gezocht met de ADO-aanhang, die onder meer met vuurwerk gooide. "De clubs doen er alles aan om de betrokkenen te identificeren en zullen tegen hen harde maatregelen nemen."

'Het is diep triest'

ADO verloor van FC Den Bosch na penalty's in de eerste ronde van de beker en ook na afloop was het nog lang onrustig. "Dergelijke incidenten horen niet thuis in het voetbal. Het is diep triest dat het gedrag van een beperkte groep de beleving voor de overgrote meerderheid overschaduwt. Hun daden tasten niet alleen de sfeer in het stadion aan, maar ook het imago van beide clubs en het voetbal in het algemeen."

Stadionverbod en boetes

De betrokkenen bij de ongeregeldheden rondom de bekerwedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag moeten vrezen voor lange stadionverboden, boetes en strafrechtelijke vervolging. Dat stelt de KNVB naar aanleiding van de rellen tijdens het duel van dinsdag. "Als de clubs hen hebben opgespoord en doorgemeld aan de KNVB, dan kunnen wij ze al snel een jarenlang landelijk stadionverbod opleggen en een geldboete van 450 euro (voor personen ouder dan 18 jaar)", meldde de KNVB woensdag aan het ANP.

Geluk bij een ongeluk

Een gelukje is dat beide ploegen elkaar in de KKD voorlopig ontlopen. Afgelopen weekend speelden ADO en FC Den Bosch in Den Haag nog tegen elkaar. ADO won dat competitieduel met 2-1. De 'return' in de Keuken Kampioen Divisie is pas weer in april, dus tot die tijd komen de hooligans van beide kampen elkaar ook niet meer tegen. Overigens was er in het competitieduel afgelopen weekend nog niks aan de hand. ADO won toen voor de tiende keer op rij in de KKD, zonder ongeregeldheden.