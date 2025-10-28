Het duel tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag in de Eurojackpot KNVB Beker liep dinsdagavond volledig uit de hand. Hooligans braken door de hekken en kwamen het veld op. De ME en politiehonden werden ingezet om de rust terug te brengen.

Dat bleek niet genoeg. Uiteindelijk moest het hele uitvak in Den Bosch leeggehaald worden om de wedstrijd veilig te kunnen vervolgen. Niet alle ADO-supporters wilden meteen vertrekken en dus duurde het een uur voordat het bekerduel hervat kon worden. Er werd ook vuurwerk gegooid door de uitfans.

Afschuw

FC Den Bosch heeft na afloop in een verklaring zijn afschuw uitgesproken over het gedrag van de eigen fans en die van ADO Den Haag. De Bossche eerstedivisionist won de wedstrijd uit de eerste ronde na strafschoppen.

"Vol afschuw willen we ons als club uitspreken over de incidenten tijdens de bekerwedstrijd FC Den Bosch - ADO Den Haag", schrijft de thuisclub. "De acties van een groep personen hebben de voetbalavond voor de goedwillende meerderheid verziekt. Beide clubs keuren de gebeurtenissen ten strengste af."

"FC Den Bosch gaat er alles aan doen om de daders keihard te straffen, te verbannen uit ons stadion en waar mogelijk strafrechtelijk te vervolgen. Zowel FC Den Bosch als ADO Den Haag werkt volledig mee aan de onderzoeken van de autoriteiten en hanteren samen een dadergerichte aanpak." De club verwacht consequenties voor de wedstrijden tussen beide teams in de toekomst.

Aanhoudingen

Een politiewoordvoerder laat weten dat er geen aanhoudingen zijn verricht toen de wedstrijd werd stilgelegd en de ME tussen de supportersgroepen kwam. Voorafgaand aan het duel zijn wel twee mensen aangehouden omdat ze vuurwerk bij zich hadden.

Gemert - Fortuna Sittard

Het duel tussen FC Den Bosch en ADO was niet het enige dat gestaakt moest worden door ongeregeldheden. Ook bij Gemert was er sprake van onrust op de tribunes. Daar braken de fans van Fortuna door de hekken van het uitvak heen. Er werd gegooid met spullen, waardoor de wedstrijd na rust tijdelijk werd gestaakt.