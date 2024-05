ADO Den Haag zet grote stap naar volgende ronde play-offs, maar De Graafschap mag nog hopen

ADO Den Haag heeft in de play-offs om promotie/degradatie op bezoek bij De Graafschap met 3-2 gewonnen. De Superboeren mogen door een late goal wel nog altijd hoop koesteren op een plek in de volgende ronde. De return is aanstaande zaterdag in Den Haag.

Op voorhand was het duel tussen De Graafschap en ADO Den Haag de spannendste van allemaal in de eerste ronde van de play-offs. Beide teams eindigden namelijk op 63 punten in de Keuken Kampioen Divisie. De Vijverberg was dinsdag het decor van de heenwedstrijd en zoals wel vaker hadden de supporters een mooie actie in huis door allemaal in een speciaal shirt naar het stadion te komen.

ADO start sterk

In Doetinchem kwam de uitploeg echter sterk uit de startblokken. Henk Veerman dacht ADO op voorsprong te schieten, maar zijn goal werd afgekeurd. De Graafschap kwam na een kwartier echter uit het niets op 1-0. Na geklungel achterin bij ADO kwam de bal op de rand van de zestien voor de voeten van Alexander Büttner en hij schoot de Superboeren met een snoeiharde knal op voorsprong.

De Graafschap leek daarmee eindelijk wakker te zijn geworden, maar lang kon de thuisploeg niet genieten van die stand. Amir Absalem knikte de bal namelijk na een half uur met een boogje prachtig binnen na een voorzet van Jari Vlak: 1-1. Met die stand mochten beide teams vervolgens gaan rusten.

Vervelend moment op de tribune

De wedstrijd kabbelde vervolgens wat voort. Tien minuten na rust kwam daar verandering, maar helaas niet door een goede reden. Op de tribune was iemand onwel geworden en dus moest de scheidsrechter het spel stilleggen. Toen het spel enkele minuten later weer hervat leek te kunnen worden, protesteerden de supporters echter massaal door bekers op het veld te gooien en werden de spelers naar de kleedkamer gestuurd.

De Graafschap leek na de onderbreking uit het veld geslagen en zag ADO een misschien wel beslissend gat slaan in het resterende half uur. Na een te korte kopbal van verdediger Joran Hardeman richting keeper Thijs Jansen kon Daryl van Mieghem de bezoekers op voorsprong tikken. Alex Schalk schoof tien minuten later ook nog de 1-3 binnen.

Toch nog hoop voor return

ADO leek met een verschil van twee de return in te gaan, maar in de extra tijd kreeg de thuisploeg toch nog een penalty. Absalem maakte hands nadat hij een klein duwtje kreeg van De Graafschap-speler Xandro Schenk, maar scheidsrechter Marc Nagtegaal wees naar de stip. Jeffrey Fortes pakte het cadeautje uit en gaf De Graafschap toch nog hoop voor de return.

De winnaar van de ontmoeting tussen beide teams treft in de volgende ronde de nummer zestien van de Eredivisie. Op dit moment is dat Excelsior, maar ook RKC Waalwijk en Heracles Almelo kunnen nog op die plek eindigen.