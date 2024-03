Advies aan Ajax-trainer John van 't Schip: 'Steven Berghuis en Steven Bergwijn niet meer opstellen'

Trainer John van 't Schip stuurde Ajax zondag opnieuw het veld in met het 5-4-1 systeem. In tegenstelling tot de wedstrijd tegen AZ wist zijn ploeg deze keer wel met succes het systeem te hanteren. Zonder de geblesseerde Steven Berghuis en Steven Bergwijn werd er met 2-0 gewonnen tegen FC Utrecht.

Bij ESPN bespraken analisten Mario Been en Kenneth Perez hoe Ajax nu verder moet met het 5-4-1-systeem. Tegen FC Utrecht werd voor het eerst in lange tijd niet kans op kans weggegeven. Bovendien kon je af en toe patronen ontdekken in het spel van de Amsterdammers.

Sterkhouders op de bank

Perez zegt dat hij van mening is dat John van 't Schip de komende wedstrijden moet vasthouden aan dezelfde elf spelers. "Ajax moet kiezen voor betrouwbaarheid, zelfs als je dan Steven Berghuis en Steven Bergwijn moet passeren", geeft Perez aan.

Ajax-trainer John van 't Schip tegen FC Utrecht © Pro Shots

In de met 2-0 gewonnen wedstrijd gaven de Amsterdammers niet veel weg, maar wisten ze in de Johan Cruijff Arena aanvallend niet veel te creëren. Creatieve spelers als Berghuis en Bergwijn kan Ajax dus goed gebruiken, toch is de analist van mening dat Ajax zonder de twee internationals beter af is. "Je bent bent nu een traject ingegaan met betrouwbaarheid. Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor willen hard werken voor het team. Dus zou ik Berghuis en Bergwijn niet opstellen."

"Het is niet wat je graag ziet bij Ajax. Daar wil je spelers met een fluwelen techniek. Maar daar is het nu de tijd niet voor", gaat Perez verder. Er zijn nog tien wedstrijden in de Eredivisie en komende tien dagen wacht ook het tweeluik tegen Aston Villa, waar Van 't Schip met zijn elftal resultaat moet neerzetten om het dramatische seizoen nog enigszins te kunnen redden.