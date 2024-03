Slechts elf clubs in de wereld hebben een hogere marktwaarde dan Ajax-tegenstander Aston Villa

Ajax neemt het donderdag op tegen Aston Villa in de achtste finale van de Conference League. Of dat een zware tegenstander is? Ja, loodzwaar. Dat zegt het lijstje van meest waardevolle clubs ter wereld.

Op dat lijstje van Transfermarkt.nl staat Aston Villa namelijk op de twaalfde plek. Alleen absolute topclubs als Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain en Bayern München hebben een hogere marktwaarde. Johan Cruijff zei ooit al dat-ie nog nooit een zak geld een doelpunt had zien maken, maar de hogere ranking van Aston Villa schrikt toch af.

Zo staat Aston Villa boven Atlético Madrid (21e), dat in de groepsfase van de Champions League tweemaal te sterk was voor Feyenoord. Ook Borussia Dortmund (twintigste), momenteel de tegenstander van PSV in de achtste finale van de Champions League, staat een stuk onder The Villans.

De elf meest waardevolle clubs ter wereld zijn (op volgorde): Manchester City, Arsenal, Real Madrid, PSG, Bayern München, Chelsea, Liverpool, FC Barcelona, Tottenham Hotspur, Manchester United en Newcastle United.

Ajax vs. Feyenoord, PSV én Aston Villa

Ajax staat zelf op de 59e plek van meest waardevolle clubs van de wereld, een flink stuk onder Feyenoord (34e) en PSV (37e). Het contrast tussen Ajax en Aston Villa is ook groot: de Amsterdammers hebben een totale marktwaarde van 204 miljoen euro, tegenover 623 miljoen euro van de club uit Birmingham. Ter verduidelijking: het gaat om de marktwaarde van alle spelers uit het eerste elftal bij elkaar opgeteld.

Meest waardevolle spelers Aston Villa

Aston Villa heeft vijf spelers met een marktwaarde van veertig miljoen euro of hoger. Ollie Watkins, Douglas Luiz en Moussa Diaby zijn met zestig miljoen euro de meest waardevolle spelers van de club. Ook Pau Torres en Jacob Ramsey komen boven de veertig miljoen uit.

Jorrel Hato is met 22 miljoen euro de meest waardevolle speler van Ajax, gevolgd door Steven Bergwijn (twintig miljoen). Villa-middenvelder Youri Tielemans is ook twintig miljoen euro waard, ter vergelijking.

Ajax - Aston Villa

Donderdag 7 maart staat om 18:45 het heenduel op het programma. Een week later gaat Ajax op bezoek in Birmingham voor de return van de achtstefinalewedstrijd in de Conference League. Dat duel begint om 21:00 uur.