Ajax gaat samenwerking aan met Gamba Osaka om beeld te krijgen van Japanse talenten

Ajax gaat samenwerken met Gamba Osaka uit Japan. De clubs gaan per direct samenwerken voor drie jaar. Voor beide clubs zit er een voordeel aan de deal.

Gamba Osaka krijgt de mogelijkheid om trainingsmethoden van Ajax over te nemen en zo de jeugdontwikkeling te verbeteren. Ajax krijgt op zijn beurt de kans om de Japanse talenten te identificeren. Marijn Beuker, directeur voetbalzaken bij Ajax, zegt dat ook op de clubsite: "Deze samenwerking symboliseert onze vastberadenheid om het internationale voetbalnetwerk van Ajax uit te breiden en wereldwijd toptalent te scouten."

" We zijn blij om Gamba Osaka te verwelkomen in ons netwerk - een zeer gerespecteerde club in Japan, vanwege hun streven naar het hoogst haalbare. In samenwerking met Gamba Osaka is ons gezamenlijke doel om een wederzijds voordelige situatie te bevorderen die de traditionele grenzen van talentontwikkeling overstijgt."

Ritsu Doan

In 2018/2019 nam FC Groningen Ritsu Doan voor 1,7 miljoen euro over van Gamba Osaka. Een seizoen later ging hij al voor 7,5 miljoen euro naar PSV. Sinds de zomer van 2022 is Doan speler van het Duitse Freiburg, waar zijn waarde inmiddels is gestegen naar achttien miljoen euro. De 25-jarige Doan speelde inmiddels ook al 47 interlands voor Japan.