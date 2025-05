Advies voor Ajax-trainer Francesco Farioli in strijd om titel Eredivisie: 'Hoe moeilijk kan het zijn?'

Ajax neemt het woensdagavond op tegen FC Groningen in de strijd om het landskampioenschap. Het grote doel: na driemaal op rij geen zege eindelijk weer de drie punten mee naar huis nemen. AD-columnist Sjoerd Mossou geeft Francesco Farioli de nodige tips mee.

Allereerst snapt Mossou er weinig van dat Ajax sinds de uitspraak van Farioli over 'seven battles' juist niet goed speelt. Hij schrijft: 'Van de zeven ‘battles’ bleken er nu al vijf een natte wind - en nu zijn er nog maar twee over.'

Om die reden geeft Mossou een advies mee aan Farioli en Ajax. De Amsterdammers zouden hun spelers eerder bij de strot moeten grijpen. Zeker tegen de afgelopen twee tegenstanders: Sparta (1-1) en NEC (0-3 nederlaag). Het controlerende voetbal wat de Italiaanse trainer normaal speelt is nu niet meer nodig.

LIVE Eredivisie | Ajax kan vanavond kampioen worden, PSV hoopt op stunt van Groningen De titelstrijd in de Eredivisie kan in theorie vanavond al beslist worden. Als Ajax op bezoek bij FC Groningen wint en PSV verliest thuis van Heracles, kroont Ajax zich ondanks alle onrust tot kampioen van Nederland. Die kans lijkt echter nihil, gezien de vorm waarin de koploper zich bevindt. Volg de voorlaatste speelronde van de Eredivisie hieronder, met ook aandacht voor de zeven andere duels.

'Hoe moeilijk kan het zijn?'

Mossou geeft aan Farioli mee dat hij aan een wedstrijd moet gaan beginnen zoals de trainer hem de afgelopen maanden juist eindigde. 'Méér druk vooruit, een vleugje opportunisme en Wout Weghorst in de spits. Publiek erachter en klaar ben je. Hoe moeilijk kan het zijn?'

De afgelopen weken deed de jonge trainer dat niet en dat is volgens Mossou een beginnersfout, een blunder. Om af te sluiten komt de columnist met nog een laatste advies, helemaal in de stijl van 'Il Filosofo' Farioli. Hij heeft namelijk een citaat van filosoof Seneca gevonden, die de trainer kan gebruiken tegen Groningen: 'Niet omdat dingen moeilijk zijn, durven wij niet, maar omdat wij niet durven, zijn dingen moeilijk.'

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.