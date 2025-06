Afplakken regenboogvlag komt oud-Vitesse-speler duur te staan: 'Niet acceptabel'

Nemanja Matic kan wat langer vakantie nemen dan gepland. De speler van Olympique Lyonnais is net als Ahmed Hassan van Le Havre voor twee wedstrijden geschorst in de Ligue 1. Matic en Hassan plakten een regenboogvlag op hun shirt af en dat neemt de tuchtcommissie van de Franse voetbalbond hen kwalijk.

Op 17 mei, de laatste speeldag in Frankrijk, werd er aandacht tegen homofobie in het voetbal. Matic, die in het verleden onder meer op huurbasis uitkwam voor Vitesse, en Hassan weigerden fatsoenlijk deel te nemen aan die actie. Beide spelers plakten tape over de regenboogkleuren, die verbonden zijn aan de LHBTQ+-gemeenschap.

Dubbel straf

Matic en Hassan moeten naast hun schorsing ook meedoen aan een bewustwordingscampagne tegen homofobie in het voetbal. Jonathan Gradit (Lens) is voor een duel geschorst. Hij maakte in de rust van het duel tegen AS Monaco een homofobe opmerking aan het adres van een tegenstander. Gradit riep "flikker". Mostafa Mohamed van Nantes ontliep een schorsing, omdat hij vanwege religieuze opvattingen de wedstrijd tegen Montpellier expres aan zich voorbij liet gaan.

"Voetbal heeft een enorm platform en de bond wil dit thema onder de aandacht brengen bij clubs en supporters", vertelde Marie Barsacq, de nieuwe minister van sport in Frankrijk. "Homofobe beledigingen en gedrag zijn niet meer acceptabel. De samenleving is ontwikkeld en de taal in voetbal moet erin mee gaan."

Jonathan Clauss, verdediger van Nice, heeft er een hard hoofd in dat homo's geaccepteerd worden in de voetballerij. "Ik denk dat het een strijd is die altijd door blijkt gaan. Het feit dat er überhaupt een debat over is, is een probleem. Mensen zijn egoïstisch en zetten zichzelf niet in andermans schoenen. Als jij niet gediscrimineerd wordt, betekent niet dat je er geen aandacht aan moet geven", was hij duidelijk tegenover L'Équipe.

Regenboogband

Ook in Nederland verliep een actie van de KNVB tegen racisme en discriminatie in het verleden niet eensgezind. Voormalig aanvoerder Orkun Kökcü van Feyenoord weigerde een zogenoemde OneLove-band in regenboogkleuren te dragen, net als oud-aanvoerder Redouan el Yaakoubi van Excelsior.