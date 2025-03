Nederlandse trainer roept homoseksuele voetballers op uit de kast te komen: 'Daar heb ik moeite mee'

Joshua Cavallo heeft voetballers uit de LHBTQ+-gemeenschap gewaarschuwd om voorzichtig te zijn met hun coming-out, vooral omdat hij zelf nog dagelijks geconfronteerd wordt met meerdere doodsbedreigingen. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine deelt Robert Maaskant zijn visie op homoseksualiteit binnen de voetballerij. "Dan denk ik: jongens, dat valt best wel mee", stelt Maaskant.

Maaskant heeft gedurende zijn carrière vaak contact gehad met de John Blankenstein Foundation, een stichting die zich ten doel stelt om de sociale acceptatie van homo's en lesbiennes in de top- en breedtesport te bevorderen. "Ik heb er moeite mee dat er continu geroepen wordt dat er héél veel homoseksuele voetballers zijn, maar dat zij niet uit de kast durven te komen. Dan denk ik: jongens, dat valt best wel mee. Ik weet zeker dat het bij ons bij Helmond Sport geen enkel probleem zou zijn, ondanks dat er wel grappen over gemaakt worden", zegt Maaskant.

Eerste openlijk homoseksuele voetballer waarschuwt anderen: 'Het is een zeer giftige plek' Joshua Cavallo kwam in 2021 op 21-jarige leeftijd uit de kast. De Australiër was daarmee eerste openlijk homoseksuele profvoetballer. Hij heeft veel negatieve gevolgen ondervonden en zou anderen dan ook niet aanraden hetzelfde te doen.

Cynische humor en sarcasme

De interim-trainer van de Keuken Kampioen Divisie-club in Brabant merkt dat er tegenwoordig steeds vaker een probleem wordt gemaakt van 'cynische humor en sarcasme'. "Als jij als speler met je oorbelletje binnenkomt, dan worden er wel grappen over gemaakt. Dat moet allemaal uitgebannen worden, maar wat mijn betreft kan dat best nog wel. Zolang je maar weet dat het uit een 'veilige' omgeving komt, zodat iedereen weet dat het oké is."

De ex-kroonprins van het Nederlandse trainersgilde haalt graag ook een voorbeeld van voetbalhumor aan. "Als een keeper twee kilo te zwaar is, dan zingt het hele stadion bij een doeltrap ook: 'Oh, pizza!' Is dat leuk? Misschien niet, maar aan de andere kant moet je daar ook een klein beetje mee leren leven", luidt de mening van de stellige Maaskant.

'Giftige plek om homoseksueel te zijn'

De Australische Cavallo sprak van een 'zeer giftige plek om openlijk homoseksueel te zijn'. Maaskant vindt het moeilijk om zijn mening erover los te laten. "In de beleving van homoseksuelen is het een giftige wereld, denk ik. Ik heb er alleen geen ervaring mee. Ik mag toch best zeggen dat ik enigszins ervaring heb in de trainerswereld na meer dan dertig jaar... Maar ik heb het zelf nooit meegemaakt dat er een homoseksuele speler was."

Oproep van Maaskant

De 56-jarige trainer gelooft dat openheid een positieve verandering brengt. "Ik denk dat de voetbalwereld veel toleranter wordt wanneer meer mensen openlijk durven uitkomen waarvoor ze staan. Natuurlijk zul je grappen krijgen, maar als niemand naar voren stapt, zal er niets veranderen", vervolgt Maaskant, die denkt dat open zijn dé oplossing is. "Dat denk ik oprecht. Toch gewoon ervoor uitkomen. Peter R. de Vries heeft zich ook uitgesproken tegen bepaalde criminaliteit. Die heeft een standpunt ingenomen en heeft daarin ook mensen meegenomen."

Open cultuur in Nederland

Maaskant hoopt dat men profiteert van de 'grote open cultuur in Nederland'. "In andere culturen staat er de doodstraf op, maar dat is absoluut van de gekken", vervolgt hij. "De grote meerderheid vindt het prima als er een homoseksuele speler is die daarvoor uitkomt. En dan heb ik het niet over de gekken van Feyenoord-supporters, die de Roze Kameraden in elkaar probeerden te slaan en de boel in brand wilden zetten. Daar moet iedereen zich tegen uitspreken", besluit Maaskant.

'Hoe Feyenoord achter zijn hooligans blijft staan': BOOS en NRC deden jaar lang onderzoek naar Rotterdamse club Tim Hofman van BOOS en NRC hebben een jaar lang onderzoek gedaan naar Feyenoord en de supporters. De conclusie: 'Geweld, antisemitisme en homofobie: hoe Feyenoord achter zijn hooligans blijft staan.'

