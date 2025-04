Tegenstander Manchester United pakt verguisde André Onana hard aan: 'Oppassen met wat je zegt'

Het vuurtje tussen Olympique Lyon en Manchester United in de kwartfinale van de Europa League is aardig opgestookt. Nemanja Matic, oud-speler van United, komt nu als speler van Lyon zijn oude club tegen. Hij nam geen blad voor de mond, nadat keeper André Onana zich licht denigrerend had uitgelaten over de Franse club.

Matic heeft hard uitgehaald naar André Onana. De verdedigende middenvelder van Olympique Lyon noemde de oud-speler van Ajax een van de slechtste keepers ooit van Manchester United. Lyon en United treffen elkaar donderdag voor een eerste duel in de kwartfinale van de Europa League. Matic, oud-speler van United, schoof aan bij een persconferentie en werd geconfronteerd met enkele uitspraken van Onana die zondag na het duel met Manchester City vooruitblikte op het uitduel in Lyon.

'Oppassen wat je zegt'

"Het is best een goed team", zei Onana over de Franse club. "Maar we moeten ons niet op hen focussen. Het gaat erom hoe wij spelen. Ik denk dat wij beter zijn en dat moeten we laten zien." Matic is van mening dat Onana niet in de positie is om zo over Olympique Lyon te praten. "Als je een van de slechtste keepers ooit uit de geschiedenis van United bent, dan moet je oppassen met wat je zegt", zei hij. "Hij is geen Van der Sar, Schmeichel of De Gea. Maar hij is Onana. Dat maakt nogal een verschil."

Geen Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt moet de uitwedstrijd van Manchester United tegen Olympique Lyon aan zich voorbij laten gaan. De 25-jarige Nederlandse verdediger is nog geblesseerd en ontbreekt in de selectie van trainer Rúben Amorim. Aanvaller Joshua Zirkzee behoort wel tot de groep van 23 spelers. De Ligt liep de blessure begin april op in het uitduel met Nottingham Forest in de Premier League en miste daardoor zondag ook al het competitieduel met Manchester City.

