Groot feest op sommige plekken in Nederland: Kaapverdië heeft zich geplaatst voor het WK 2026. Door een overtuigende overwinning op Eswatini (3-0) eindigt het Afrikaanse land bovenaan in de poule.

Kaapverdië eindigt op 23 punten in de groepsfase, na tien wedstrijden. Het eindigt boven Kameroen, dat bekende namen als André Onana, Frank Anguissa, Carlos Baleba, Vincent Aboubakar en Bryan Mbuemo in de selectie heeft. Kameroen maakt nog wel kans om zich via de play-offs te plaatsen voor het WK.

Bij Kaapverdië stonden PEC Zwolle-speler Jamiro Monteiro en Dailon Livramento in de basis. Laros Duarte kwam na zeventig minuten in het veld. Zijn broer Deroy kwam later ook in het veld, evenals de 34-jarige Garry Rodrigues. Al deze spelers zijn geboren in Rotterdam. Bruno Varela, die nog een seizoen op huurbasis bij Ajax keepte, bleef negentig minuten op de bank.

Debuut voor Kaapverdië

Kaapverdië debuteert op het WK, na doelpunten van Livramento, Willy Semedo en Stopira tegen Eswatini. Het land is de afgelopen jaren enorm in opkomst op voetbalgebied. In 2013 plaatste Kaapverdië zich voor het eerst voor de Afrika Cup en kwam het direct tot de kwartfinale. Sindsdien deed de eilandengroep nog drie keer mee. Voor de komende editie, eind december van dit jaar, is Kaapverdië niet geplaatst. Het eiland heeft rond de 600.000 inwoners.

Landen die zeker zijn van WK-deelname

Inmiddels zijn 22 (van de 48) landen zeker van het WK. Ghana was het laatste land dat daarbij kwam. Er is nog geen enkel Europees land zeker van plaatsing. Het Nederlands elftal hoopt volgende maand een ticket voor het toernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico af te dwingen. Ook Suriname en Curaçao maken nog kans het WK te halen.

Voor Indonesië is de droom in duigen gevallen. De ploeg van bondscoach Patrick Kluivert was niet opgewassen tegen Saoedi-Arabië en Irak in de laatste kwalificatieronde.