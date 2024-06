Afscheid Lieke Martens bij Oranje Leeuwinnen eindigt in mineur

België speelt woensdagavond het eerste oefenduel in aanloop naar het EK. Dat doet de ploeg van bondscoach Domenico Tedesco in Brussel tegen Montenegro. Recordinternational Jan Vertonghen is er niet bij, net als Youri Tielemans en Arthur Theate. Het drietal is geblesseerd. Desondanks gaan ze wel mee naar het Europees kampioenschap.