Geen ruimte voor publiekswissel Lieke Martens in haar 160e en laatste interland

De interlandcarrière van Lieke Martens zit er na 160 wedstrijden op. Er was geen ruimte om haar nog een publiekswissel te gunnen tegen Finland, want de wedstrijd eindigde in 1-1. Vooraf kondigde Martens al aan dat dit haar laatste wedstrijd voor de Oranje Leeuwinnen zou zijn.

Martens kon haar stempel niet drukken op het uitduel in Finland. Nederland stond lang voor, maar speelde uiteindelijk met 1-1 gelijk. Bondscoach Andries Jonker zal toch een publiekswissel in zijn hoofd hebben gehad, maar zover kwam het niet. Martens was namelijk tot de laatste snik nodig om de 2-1 te forceren.

Afscheid Lieke Martens bij Oranje Leeuwinnen eindigt in mineur De Oranje Leeuwinnen hebben in de allerlaatste interland van Lieke Martens gelijkgespeeld tegen Finland. In Tampere eindigde het EK-kwalificatieduel in 1-1. Lineth Beerensteyn scoorde de Nederlandse treffer.

Martens kan terugkijken op een succesvolle interlandcarrière. Zij won in 2017 het Europees kampioenschap en pakte twee jaar later zilver op het WK. Daarin bleek de Verenigde Staten in de finale te sterk. In 2017 kroonde zij zich ook tot wereldvoetbalster van het jaar.

Lieke Martens: beste voetbalster ter wereld (2017) en vrouw van Benjamin van Leer neemt afscheid als Oranje Leeuwin Lieke Martens maakte in mei 2024 bekend te stoppen als international van de Oranje Leeuwinnen en nam op 31 mei afscheid van het publiek. Na een enorm succesvolle periode als voetbalster is het tijd om de balans op te maken, binnen én buiten het veld. Want ook buiten het veld weet zij te scoren.

Afscheid op Het Kasteel

Vrijdag nam Martens al afscheid van het Nederlandse publiek, na de thuiswedstrijd tegen Finland in de EK-kwalificatie. De Oranje Leeuwinnen speelde toen op Het Kasteel, het stadion van Sparta. Over die wedstrijd zei ze: "Het zou toch wel een smetje zijn geweest als ik niet met een overwinning van het veld was gestapt."

Dat moet toch gevoeld hebben als haar échte afscheidswedstrijd. "Iedereen die belangrijk voor mij is, zat op de tribune. Ook veel oud-ploeggenoten van het Nederlands elftal."

Lieke Martens blikt terug op afscheid van fans en wijst op opmerkelijk moment: 'Iets dat ik normaal nooit doe' Lieke Martens heeft haar laatste thuiswedstrijd voor de Oranje Leeuwinnen achter de rug. Vrijdag wonnen de Nederlandse vrouwen van Finland (1-0). Na de aanstaande uitwedstrijd stelt ze zich niet meer beschikbaar voor interlands.

Clubcarrière Lieke Martens

Martens kan zich nu volledig focussen op haar clubcarrière, als speelster van Paris Saint-Germain. De 31-jarige aanvalster kondigde aan in ieder geval nog één seizoen door te gaan bij de Franse club. Het is nog onduidelijk wat zij na die periode gaat doen. Martens speelt sinds 2022 bij PSG, dat haar overnam van FC Barcelona.

Daniëlle van de Donk

Ook Daniëlle van de Donk kondigde haar afscheid aan. De middenveldster van Olympique Lyon stopt pas na het EK 2025, waar de Oranje Leeuwinnen zich voor hopen te kwalificeren.