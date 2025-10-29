Het duel tussen Quick Boys en FC Volendam in de Eurojackpot KNVB Beker is begonnen na een hoop vuurwerk van de fans in Katwijk. Daardoor moest de aftrap even uitgesteld worden.

De amateurs hopen te kunnen stunten tegen Eredivisionist FC Volendam. De fans in Katwijk hebben er alle vertrouwen in en vierden voor de aftrap alvast uitbundig feest met een hoop vuurwerk.

De rook bleef daardoor nog een tijdje op het veld hangen, waardoor de aftrap even op zich liet wachten. De spelers besloten daarom nog maar wat extra op te warmen. Na een aantal minuten trok de rook weg en waren alle lijnen weer goed zichtbaar. Dus kon er worden afgetrapt.

In januari van dit jaar zorgde vuurwerk bij een bekerduel van Quick Boys nog voor een ernstige medische situatie. Er moest toen een ambulance en traumahelikopter uitrukken om een gewonde supporter te helpen. Hij zou toen zijn hand kwijt zijn geraakt en een flinke beenwond hebben opgelopen.

Stunt

Quick Boys kwam vorig jaar tot de kwartfinales van het bekertoernooi. Daarin werden ze uitgeschakeld door AZ na een 3-1-nederlaag. Dit jaar hoopt de ploeg weer te kunnen stunten. Tegen FC Volendam kreeg het team echter al snel een tegengoal te verwerken. Binnen een kwartier stond het ook al 0-2 voor de bezoekers.

Op dinsdagavond maakten er al een aantal amateurploegen indruk in de eerste ronde van de beker. Zo won GVVV na een razendsnelle voorsprong met 4-2 van De Graafschap. Katwijk won na penalty's van Vitesse en Hoogeveen won met 1-0 van FC Emmen. Eredivisionist Fortuna Sittard ontsnapte op bezoek bij Gemert, door met slechts 1-0 te winnen.