Frenkie de Jong en zwangere Mikky Kiemeney kunnen financiële klapper maken met verkoop van luxe appartement

Frenkie de Jong heeft besloten om een van zijn bezittingen van de hand te doen. De middenvelder van FC Barcelona en Oranje, die met zijn vrouw Mikky Kiemeney in verwachting is van zijn tweede kindje, wil van zijn luxe penthouse in Amsterdam af. Het gaat om een prijzig pandje op de Zuidas.

Wie het penthouse over wil nemen van de topvoetballer, zal al zijn spaarvarkens om moeten keren of een stevige hypotheek moeten afsluiten. De makelaar van De Jong vraagt 1.495.000 miljoen euro voor het huis.

Penthouse van Frenkie de Jong

Het penthouse kwam in 2018 in het bezit van de Jong, die destijds nog het shirt droeg van Ajax. Bekendeburen.nl weet dat hij een hypotheek afsloot van 892.5000 euro, maar de exacte verkoopprijs van toen is niet bekend. Toch heeft het er alle schijn van, dat De Jong met deze vraagprijs een lekker klappertje kan maken. De waarde van het pand is met enkele tonnen aangezwollen sinds 2018.

Uitzicht

Gezien het appartement op de vijftiende verdieping ligt, biedt het de bewoners een prachtig uitzicht over de hoofdstad van Nederland. De woonoppervlakte is 129 vierkante meter, verdeeld over drie slaapkamers en twee badkamers. De keuken is van alle gemakken voorzien, inclusief inbouwapparaten en een kookeiland plus barretje. In de koudere maanden doet de vloerverwarming zijn werk. Het energielabel is A.

Het blijft niet bij die 129 m2, want er zit ook nog een eigen parkeerplaats bij de deal. Die bevindt zich in de ondergronde garage. Zijn er problemen of klachten over het een of ander, dan staat er een huismeester klaar, die zorgdraagt voor onderhoud van het totale gebouw.

Andere panden

De aanstaande verkoop van dit Amsterdamse vertrek betekent niet dat De Jong geen onroerend goed meer heeft in Nederland. Hij is ook de eigenaar van een villa in het Noord Brabantse plaatsje Berkel-Enschot en hij bezit een appartement nabij het Vondelpark in Amsterdam, dat hij verhuurt.

Mikky Kiemeney

De Jong en zijn partner Mikky Kiemeney maakten eerder deze maand heugelijk nieuws bekend. Op de verjaardag van de voetballer deelde het koppel een bericht waarin duidelijk werd dat Kiemeney in verwachting is. 'We zijn iets aan het maken wat nog beter is dan een verjaardagstaart', schreef het stel bij de foto.

De twee leerden elkaar op de middelbare school kennen en zijn sindsdien onafscheidelijk. In oktober 2023 werden ze de trotse ouders van zoontje Miles. De kleine krijgt er binnenkort dus een broertje of zusje bij.