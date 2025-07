Jordan Henderson is vrijdag naar Liverpool afgereisd om een eerbetoon te brengen aan zijn oud-ploeggenoot Diogo Jota. De middenvelder van Ajax legde bloemen neer bij Anfield en stond stil bij het tragische overlijden.

De 35-jarige Henderson speelde van 2020 tot 2023 samen met Jota. In hun gezamenlijke tijd bij Liverpool wonnen de twee de FA Cup en de League Cup in 2022. Jota en Henderson speelden tientallen duels samen en dus was het ook voor de Engelsman een grote schok dat de Portugees overleed.

Nadat hij in Liverpool was aangekomen, vertrok Henderson richting Anfield om daar zijn eer te bewijzen aan zijn voormalig teamgenoot. Te zien is dat hij door zijn knieën gaat bij de bloemenzee voor het stadion, zelf een prachtig boeket neerlegt en een sjaal met daarop You'll Never Walk Alone. Op foto's is te zien dat Henderson ontroostbaar is en het niet droog houdt.

Former Liverpool midfielder Jordan Henderson pays his respects to Diogo Jota at Anfield. pic.twitter.com/HX2gcPmo4r — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 4, 2025

Henderson is een van de eerste voetballers die langs is gekomen bij de herdenkingsplek voor Jota voor Anfield. Daar liggen inmiddels duizenden bloemen, knuffels en sjaals ter ere van hun overleden held.

'We hebben zo veel gelachen'

Op zijn Instagram plaatste Henderson ook al een emotionele tekst waarin hij afscheid nam van Jota, maar vooral zijn lach herinnerde. "Het was een eer om het veld met je te delen, maar onze vriendschap buiten het veld was echt bijzonder. We hebben zo veel gelachen en we probeerden altijd een manier om Milly (James Milner, red.) op te naaien zodat hij een boete kreeg. Het lukte ons nooit. Soms nam je foto's van me als ik in de bus lach te slapen, dan stuurde je die later naar me en lagen we helemaal in een deuk."

Ten slotte neemt Henderson afscheid van een vriend die hij voor altijd zal blijven missen. "Je wilde altijd lachen en het was geweldig om je erbij te hebben. Ik weet hoe veel Rute en je familie voor je betekenen en je zal altijd op ze blijven neerkijken. Bedankt voor alles wat je deze wereld hebt gegeven en we zullen je voor altijd blijven missen."